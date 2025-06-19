https://ria.ru/20250619/upominanie-2024027827.html

СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе, и в связи с этим оказывают давление РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:12:00+03:00

2025-06-19T19:12:00+03:00

2025-06-19T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе, и в связи с этим оказывают давление на европейских членов альянса, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники."США оказывают давление на европейских союзников, чтобы ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе", - говорится в публикации со ссылкой на источники в США и Европе, знакомые с ситуацией.Как рассказал изданию европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает в себя заявление о поддержке Киева со стороны альянса.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023693537.html

https://ria.ru/20250618/ukraina-2023589469.html

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сша

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в мире, украина, нато, сша, европа