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СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
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19:12 19.06.2025 (обновлено: 19:25 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/upominanie-2024027827.html
СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО
СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО
США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе, и в связи с этим оказывают давление РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T19:12:00+03:00
2025-06-19T19:25:00+03:00
в мире
украина
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сша
европа
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе, и в связи с этим оказывают давление на европейских членов альянса, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники."США оказывают давление на европейских союзников, чтобы ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе", - говорится в публикации со ссылкой на источники в США и Европе, знакомые с ситуацией.Как рассказал изданию европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает в себя заявление о поддержке Киева со стороны альянса.Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
https://ria.ru/20250618/ukraina-2023693537.html
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в мире, украина, нато, сша, европа
В мире, Украина, НАТО, США, Европа
СМИ: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

Newsweek: США просят ограничить упоминание Украины в заявлении саммита НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который состоится на следующей неделе, и в связи с этим оказывают давление на европейских членов альянса, сообщает издание Newsweek со ссылкой на источники.
"США оказывают давление на европейских союзников, чтобы ограничить упоминание Украины в финальном коммюнике саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе", - говорится в публикации со ссылкой на источники в США и Европе, знакомые с ситуацией.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Гааге
18 июня, 20:16
Как рассказал изданию европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает в себя заявление о поддержке Киева со стороны альянса.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. В среду агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО) - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава МИД Литвы сообщил Украине плохие новости о грядущем саммите НАТО
18 июня, 14:37
 
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