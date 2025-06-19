Ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию, заявили в Раде
Депутат Гончаренко: ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На Украине не вынесено ни одного приговора сотрудникам военкоматов за силовую мобилизацию, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"По 166 делам по факту избиения работниками ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) осуществлялось досудебное расследование. Из которых 17 актов направлено в суд. По 339 делам осуществлялось досудебное расследование по превышению полномочий работниками ТЦК, из которых пять направлено в суд", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале со ссылкой на данные представителя офиса генпрокурора Украины.
Он также сообщил, что досудебное расследование проводилось по 208 фактам незаконного содержания людей в военкоматах, по 235 – по факту незаконного задержания.
"При этом ни одного приговора до сих пор нет", - отметил депутат.
Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.