https://ria.ru/20250619/ukraina-2023978810.html

Ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию, заявили в Раде

Ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 19.06.2025

Ни одного сотрудника ТЦК не наказали за силовую мобилизацию, заявили в Раде

На Украине не вынесено ни одного приговора сотрудникам военкоматов за силовую мобилизацию, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:15:00+03:00

2025-06-19T17:15:00+03:00

2025-06-19T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. На Украине не вынесено ни одного приговора сотрудникам военкоматов за силовую мобилизацию, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. "По 166 делам по факту избиения работниками ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) осуществлялось досудебное расследование. Из которых 17 актов направлено в суд. По 339 делам осуществлялось досудебное расследование по превышению полномочий работниками ТЦК, из которых пять направлено в суд", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале со ссылкой на данные представителя офиса генпрокурора Украины. Он также сообщил, что досудебное расследование проводилось по 208 фактам незаконного содержания людей в военкоматах, по 235 – по факту незаконного задержания. "При этом ни одного приговора до сих пор нет", - отметил депутат. Ранее Гончаренко* заявлял, что военкоматы полностью себя дискредитировали, поэтому их пора распустить, а из сотрудников создать несколько новых бригад ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250616/reanimatsiya-2023091387.html

https://ria.ru/20250616/vsu-2022279212.html

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в мире, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины