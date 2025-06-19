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Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины
Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины
Заявления президента РФ Владимира Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:53:00+03:00
2025-06-19T14:53:00+03:00
2025-06-19T14:53:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна выполнять свою конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Путин в ходе общения с представителями международных информагентств заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. "Речь идет о той процедуре, которая предусмотрена украинской конституцией. То что вчера говорил президент, сводится к тому, что главное - выполнять конституцию. Потому что та ситуация, которая сейчас, если прочитать конституцию, становится понятно, что такая ситуация не предусмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли возможным Кремль вести переговоры с Зеленским, если он одержит победу на украинских президентских выборах. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах это будет "выбор украинского народа в рамках демократической процедуры".
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россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины
Песков: заявления Путина призывают Украину выполнять свою конституцию