https://ria.ru/20250619/ukraina-2023922965.html

Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины

Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины - РИА Новости, 19.06.2025

Песков прокомментировал заявления Путина о легитимности властей Украины

Заявления президента РФ Владимира Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:53:00+03:00

2025-06-19T14:53:00+03:00

2025-06-19T14:53:00+03:00

россия

киев

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150385/85/1503858599_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f388c0a231bd697a46c89743ee8d3d4e.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Заявления президента РФ Владимира Путина о легитимности властей в Киеве и необходимости проведения в стране выборов сводятся к тому, что Украина должна выполнять свою конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне Путин в ходе общения с представителями международных информагентств заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но легитимность Зеленского вызывает серьезные юридические вопросы. "Речь идет о той процедуре, которая предусмотрена украинской конституцией. То что вчера говорил президент, сводится к тому, что главное - выполнять конституцию. Потому что та ситуация, которая сейчас, если прочитать конституцию, становится понятно, что такая ситуация не предусмотрена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли возможным Кремль вести переговоры с Зеленским, если он одержит победу на украинских президентских выборах. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах это будет "выбор украинского народа в рамках демократической процедуры".

https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков