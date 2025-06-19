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Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:56 19.06.2025 (обновлено: 11:19 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023823828.html
Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной
Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной - РИА Новости, 19.06.2025
Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной
Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о количестве переданных тел военных между Россией и Украиной, заявил, что пропорция кричащая, но это большой результат. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:56:00+03:00
2025-06-19T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о количестве переданных тел военных между Россией и Украиной, заявил, что пропорция кричащая, но это большой результат."Смотрите, 2056-2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат", - сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).ПМЭФ проходит 18-21 июня, главной темой заявлены "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.В понедельник, 16 июня, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что между Россией и Украиной помимо обмена телами погибших продолжается обмен пленными, а также налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. При этом передача тел несколько дней срывалась и переносилась по вине украинской стороны, причем Киев не мог объяснить причины такого переноса. Рефрижераторы МЧС РФ несколько дней стояли на российской границе.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20250612/ukraina-2022422803.html
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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ПМЭФ-2025, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Песков прокомментировал обмен телами военных между Россией и Украиной

Песков назвал пропорцию между числом переданных Россией и Украиной тел кричащей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рефрижератор с телами погибших украинских военнослужащих в Брянской области
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, говоря о количестве переданных тел военных между Россией и Украиной, заявил, что пропорция кричащая, но это большой результат.
"Смотрите, 2056-2057 тел мы передали украинской стороне, и всего несколько десятков тел наших погибших бойцов они передали нам. Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но все равно это большой результат", - сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит 18-21 июня, главной темой заявлены "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В понедельник, 16 июня, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что между Россией и Украиной помимо обмена телами погибших продолжается обмен пленными, а также налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. При этом передача тел несколько дней срывалась и переносилась по вине украинской стороны, причем Киев не мог объяснить причины такого переноса. Рефрижераторы МЧС РФ несколько дней стояли на российской границе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
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ПМЭФ-2025РоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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