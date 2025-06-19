https://ria.ru/20250619/ukraina-2023820300.html

В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины

В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным результатом то, что по итогам переговоров России и Украины тяжелораненые военнослужащие РФ вернулись... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:48:00+03:00

2025-06-19T10:48:00+03:00

2025-06-19T11:10:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным результатом то, что по итогам переговоров России и Украины тяжелораненые военнослужащие РФ вернулись домой.Он подчеркнул, что проделана немалая работа, а главное - есть очень важные гуманитарные результаты по тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле."Большое количество - сотни - наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись из Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат - наши молодые ребята получили возможность вернуться", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, стамбул