https://ria.ru/20250619/ukraina-2023820300.html
В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины
В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным результатом то, что по итогам переговоров России и Украины тяжелораненые военнослужащие РФ вернулись... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:48:00+03:00
2025-06-19T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным результатом то, что по итогам переговоров России и Украины тяжелораненые военнослужащие РФ вернулись домой.Он подчеркнул, что проделана немалая работа, а главное - есть очень важные гуманитарные результаты по тем договоренностям, которые были достигнуты в Стамбуле."Большое количество - сотни - наших молодых и тяжелобольных и раненых ребят вернулись из Украины. Это ли не результат? Это очень важный результат - наши молодые ребята получили возможность вернуться", - сказал Песков в интервью РБК на полях ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, стамбул
Россия, Украина, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Стамбул
В Кремле прокомментировали возвращение тяжелораненых военных с Украины
Песков назвал возвращение тяжелораненых в Россию важным результатом переговоров