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Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков
Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ПМЭФ, что для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:38:00+03:00
2025-06-19T10:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ПМЭФ, что для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами."Для нас, например, востребованы усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании украинского конфликта мирными средствами. Я напомню, что еще вчера президент сказал, что для нас предпочтительным является достижение наших целей политико-дипломатическими методами", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, украина, дмитрий песков
Россия, США, Украина, ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков
Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков
Песков: усилия США в урегулировании конфликта на Украине востребованы для России