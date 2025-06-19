https://ria.ru/20250619/ukraina-2023816355.html

Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков

Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

Усилия США по Украине востребованы для России, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ПМЭФ, что для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:38:00+03:00

2025-06-19T10:38:00+03:00

2025-06-19T10:47:00+03:00

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сша

украина

пмэф-2025

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях ПМЭФ, что для РФ востребованы усилия США в урегулировании конфликта на Украине мирными средствами."Для нас, например, востребованы усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании украинского конфликта мирными средствами. Я напомню, что еще вчера президент сказал, что для нас предпочтительным является достижение наших целей политико-дипломатическими методами", - сказал Песков.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/peregovory-2023812403.html

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россия, сша, украина, дмитрий песков