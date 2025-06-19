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Жительница Херсона рассказала о бегстве молодежи с Украины
Жительница Херсона рассказала о бегстве молодежи с Украины - РИА Новости, 19.06.2025
Жительница Херсона рассказала о бегстве молодежи с Украины
Молодые люди на Украине бегут из страны еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за киевский режим, сказала РИА Новости жительница Херсона, член... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T02:32:00+03:00
2025-06-19T02:32:00+03:00
2025-06-19T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Молодые люди на Украине бегут из страны еще до достижения возраста 18 лет, чтобы не воевать за киевский режим, сказала РИА Новости жительница Херсона, член пророссийского подполья в городе, попросившая не называть своё имя из соображений безопасности. "Мы вывозим со знакомыми своих мальчиков, бегут даже с теми, кому 15-16 лет. Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл ... Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже всё равно при какой власти", - рассказала женщина. Минобороны Украины в феврале 2025 года заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В ведомстве обещают добровольцам миллион гривен (около 24 тысяч долларов) за подписание такого контракта и 120 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) ежемесячного денежного вознаграждения, а также ипотеку под 0% и обучение за государственный счет. Однако идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна.
https://ria.ru/20250226/vsu-2001644501.html
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в мире, украина, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины
Жительница Херсона рассказала о бегстве молодежи с Украины
Жительница Херсона: молодые люди бегут с Украины, чтобы не воевать за ВСУ