https://ria.ru/20250619/udary-2023895402.html

Генпрокурор Британии предостерег Стармера от вовлечения в конфликт с Ираном

Генпрокурор Британии предостерег Стармера от вовлечения в конфликт с Ираном - РИА Новости, 19.06.2025

Генпрокурор Британии предостерег Стармера от вовлечения в конфликт с Ираном

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер предупредил британского премьер-министра Кира Стармера о незаконности вовлечения страны в возможные удары США РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:53:00+03:00

2025-06-19T13:53:00+03:00

2025-06-19T13:53:00+03:00

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ЛОНДОН, 19 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер предупредил британского премьер-министра Кира Стармера о незаконности вовлечения страны в возможные удары США по Ирану, передает газета Telegraph со ссылкой на источники. Во вторник СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления страны в конфликт на Ближнем Востоке и нанесения удара по ядерной инфраструктуре Ирана. В среду Стармер на фоне сообщений о возможном вмешательстве США в конфликт провел заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, в котором приняли участие высокопоставленные министры и чиновники, в том числе Хермер. "Хермер предупредил Стармера о том, что участие Великобритании в нападении США на Иран может быть незаконным", - пишет издание. Источник, знакомый с юридическим заключением, заявил, что генпрокурор считает военные действия оправданными только в том случае, когда они направлены на защиту союзников. В среду Financial Times сообщила, что правительство Стармера обсуждала вероятность того, что США нанесут удар по ядерным объектам Ирана с американо-британской военной базы в Диего-Гарсия. По информации газеты, один из британских чиновников сообщил, что нет четкого представления о том, должны ли США спрашивать одобрение Лондона на использование базы для атаки на Иран. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023090554.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2023738160.html

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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