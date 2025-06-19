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Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tvorchestvo-2023946352.html
Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ
Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ - РИА Новости, 19.06.2025
Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ
Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:51:00+03:00
2025-06-19T15:51:00+03:00
пмэф-2025
общество
технологии
алексей гореславский
институт развития интернета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным интеллектом, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский. "Вырастет новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает контент и хочет его воспринимать в этой форме. Если мы его не будем делать сами, то мы будем погружены в новые волны контента искусственного интеллекта - вот эти все запретные названия, brainrot контент какой-нибудь бесконечный", - сказал он на сессии "Как выиграть конкуренцию за эмоции. Продвижение ценностей в эпоху экономики впечатлений". "Он просто смешной, забавный, прикольный, вызывает ту самую эмоцию, про которую мы с вами говорим, и отвлекает от какой-то созидательной работы и деятельности, а может, наоборот, иногда помогает ее и создавать. Я к тому, что нам надо обязательно делать это самим", - добавил Гореславский. Brainrot (англ. brainrot -"гниение мозга") - это неформальный термин, используемый в интернет-культуре для обозначения медиа-материалов (видео, изображений, текстов и т. д.), которые вызывают интенсивную эмоциональную вовлеченность и становятся объектом навязчивого интереса пользователя. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Новости
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общество, технологии, алексей гореславский, институт развития интернета
ПМЭФ-2025, Общество, Технологии, Алексей Гореславский, Институт развития интернета
Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ

Гореславский: людям важно самим создавать творческий контент

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным интеллектом, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.
"Вырастет новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает контент и хочет его воспринимать в этой форме. Если мы его не будем делать сами, то мы будем погружены в новые волны контента искусственного интеллекта - вот эти все запретные названия, brainrot контент какой-нибудь бесконечный", - сказал он на сессии "Как выиграть конкуренцию за эмоции. Продвижение ценностей в эпоху экономики впечатлений".
"Он просто смешной, забавный, прикольный, вызывает ту самую эмоцию, про которую мы с вами говорим, и отвлекает от какой-то созидательной работы и деятельности, а может, наоборот, иногда помогает ее и создавать. Я к тому, что нам надо обязательно делать это самим", - добавил Гореславский.
Brainrot (англ. brainrot -"гниение мозга") - это неформальный термин, используемый в интернет-культуре для обозначения медиа-материалов (видео, изображений, текстов и т. д.), которые вызывают интенсивную эмоциональную вовлеченность и становятся объектом навязчивого интереса пользователя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоТехнологииАлексей ГореславскийИнститут развития интернета
 
 
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