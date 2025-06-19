https://ria.ru/20250619/tvorchestvo-2023946352.html

Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ

Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ - РИА Новости, 19.06.2025

Гореславский предложил способ бороться с некачественным контентом от ИИ

Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:51:00+03:00

2025-06-19T15:51:00+03:00

2025-06-19T15:51:00+03:00

пмэф-2025

общество

технологии

алексей гореславский

институт развития интернета

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Людям важно самим создавать творческий контент, иначе есть риск утонуть в поглощающем внимание, но не всегда качественном потоке, созданном искусственным интеллектом, заявил на ПМЭФ генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский. "Вырастет новое поколение, которое совершенно по-другому воспринимает контент и хочет его воспринимать в этой форме. Если мы его не будем делать сами, то мы будем погружены в новые волны контента искусственного интеллекта - вот эти все запретные названия, brainrot контент какой-нибудь бесконечный", - сказал он на сессии "Как выиграть конкуренцию за эмоции. Продвижение ценностей в эпоху экономики впечатлений". "Он просто смешной, забавный, прикольный, вызывает ту самую эмоцию, про которую мы с вами говорим, и отвлекает от какой-то созидательной работы и деятельности, а может, наоборот, иногда помогает ее и создавать. Я к тому, что нам надо обязательно делать это самим", - добавил Гореславский. Brainrot (англ. brainrot -"гниение мозга") - это неформальный термин, используемый в интернет-культуре для обозначения медиа-материалов (видео, изображений, текстов и т. д.), которые вызывают интенсивную эмоциональную вовлеченность и становятся объектом навязчивого интереса пользователя. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/gref-2023881959.html

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общество, технологии, алексей гореславский, институт развития интернета