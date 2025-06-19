https://ria.ru/20250619/tver-2023841062.html

Тверская область и МТС договорились о реализации инвестпроекта

Тверская область и МТС договорились о реализации инвестпроекта - РИА Новости, 19.06.2025

Тверская область и МТС договорились о реализации инвестпроекта

На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Тверской области и МТС о намерениях по реализации... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:31:00+03:00

2025-06-19T11:31:00+03:00

2025-06-19T11:31:00+03:00

тверская область

экономика

игорь руденя

технологии

мтс

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Тверской области и МТС о намерениях по реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор ПАО "МТС" Инесса Галактионова. "Регион на протяжении последних лет плодотворно сотрудничает с компанией МТС в сферах развития связи, повышения инвестиционной и туристической привлекательности, обеспечения комплексной безопасности", — приводит пресс-служба слова Рудени. Он добавил, что для правительства Тверской области в приоритете увеличение покрытия скоростным интернетом и связью опорной дорожной сети на туристических направлениях, подъездах к инвестиционным и промышленным площадкам, повышение эффективности экономики данных, цифровой трансформации государственного и муниципального управления, отраслей промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, в том числе при реализации национальных проектов. "И конечно, как результат – рост качества жизни нашего населения", — отметил Руденя. Сотрудничество направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Тверской области, включая мобильную и фиксированную связь. Планируется, что первые базовые станции отечественного производства обеспечат связью стандарта LTE более чем 250 километров ключевых автомобильных магистралей. На участках Тверь-Бежецк, Тверь-Ржев, Тверь-Кимры будет установлено более 20 станций. Обеспечение бесшовной связью современных стандартов ключевых дорог Верхневолжья — удобство для жителей и гостей региона. Это, в том числе обеспечение бесперебойной работы навигационной системы, возможность, в случае необходимости, вызвать экстренные службы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/rudenya-2022041976.html

https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html

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экономика, игорь руденя, технологии, мтс