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Замминистра торговли Турции увидел интерес к туристическому рынку в России

Замминистра торговли Турции увидел интерес к туристическому рынку в России - РИА Новости, 19.06.2025

Замминистра торговли Турции увидел интерес к туристическому рынку в России

Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турецкие компании проявляют все больший интерес к выходу на российский туристический рынок, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в туристическом секторе растет желание инвестировать сюда (в Россию - ред.). Как вы знаете, в прошлом году российские туристы составили почти 12% от общего числа туристов в Турции. Но также мы видим, что есть потенциал и здесь, в этой стране. И мы видим, что наши компании также демонстрируют растущий интерес к присутствию на этом рынке", - сказал собеседник агентства.

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турция, россия, в мире, туризм, экономика