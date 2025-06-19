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Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
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15:01 19.06.2025 (обновлено: 15:13 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/turtsiya-2023925796.html
Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией
Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией - РИА Новости, 19.06.2025
Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией
Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:01:00+03:00
2025-06-19T15:13:00+03:00
турция
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу."Мы видим, что помимо торговли сырьевыми товарами, наша торговля находится в хорошем состоянии. Но все же мы пытаемся расширить связи между нашими компаниями в разных секторах. Мы пытаемся увидеть, какие еще средства мы можем использовать, чтобы увеличить торговлю между нашими странами", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что снижение двусторонней торговли на 6,8% в 2024 году в первую очередь связано со снижением мировых цен на сырьевые товары - никаких структурных проблем в товарообороте не имеется."Вы знаете, в нашей торговле энергоносители являются важным источником торговли. И вы знаете, что в прошлом году цены на сырьевые товары, энергоносители, упали. Это повлияло на торговые показатели. И в металлургии мы также видим, что цены упали. В дополнение к этому - также в сфере сельского хозяйства мы видим, что 2024 год был не лучшим годом для производителей в плане производства и также в плане цен. В дополнение к этому - виден цикл замедления в мировой торговле. Это также не связано напрямую с турецко-российской торговлей", - добавил он."Но у нас нет беспокойства. Мы не видим структурной проблемы в нашей торговле", - подытожил Тузджу.ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250506/torgovlya-2015409289.html
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турция, россия, экономика, санкт-петербург, пмэф
Турция, Россия, Экономика, Санкт-Петербург, ПМЭФ
Турция ищет возможности увеличить объем торговли с Россией

Минторг Турции: Анкара ищет возможности увеличить объем торговли с Россией

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Турция ищет возможности увеличить торговлю с Россией, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу.
"Мы видим, что помимо торговли сырьевыми товарами, наша торговля находится в хорошем состоянии. Но все же мы пытаемся расширить связи между нашими компаниями в разных секторах. Мы пытаемся увидеть, какие еще средства мы можем использовать, чтобы увеличить торговлю между нашими странами", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что снижение двусторонней торговли на 6,8% в 2024 году в первую очередь связано со снижением мировых цен на сырьевые товары - никаких структурных проблем в товарообороте не имеется.
"Вы знаете, в нашей торговле энергоносители являются важным источником торговли. И вы знаете, что в прошлом году цены на сырьевые товары, энергоносители, упали. Это повлияло на торговые показатели. И в металлургии мы также видим, что цены упали. В дополнение к этому - также в сфере сельского хозяйства мы видим, что 2024 год был не лучшим годом для производителей в плане производства и также в плане цен. В дополнение к этому - виден цикл замедления в мировой торговле. Это также не связано напрямую с турецко-российской торговлей", - добавил он.
"Но у нас нет беспокойства. Мы не видим структурной проблемы в нашей торговле", - подытожил Тузджу.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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