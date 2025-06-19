https://ria.ru/20250619/turtsija-2023979446.html
В Турции работают более трех тысяч российских компаний
В Турции работают более трех тысяч российских компаний - РИА Новости, 19.06.2025
В Турции работают более трех тысяч российских компаний
В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:15:00+03:00
2025-06-19T17:15:00+03:00
2025-06-19T17:15:00+03:00
экономика
турция
россия
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в наших отношениях есть огромный потенциал. Мы принимаем около 3200 российских компаний в Турции. Они производят, изготавливают в Турции. И с другой стороны, турецкие компании также инвестируют здесь, в Российской Федерации. Как мы знаем, Российская Федерация пытается диверсифицировать свою торговлю, и здесь турецкие компании являются основными игроками в разных секторах", - сказал РИА Новости Тузджу. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/turtsiya-2023925796.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, пмэф
Экономика, Турция, Россия, ПМЭФ
В Турции работают более трех тысяч российских компаний
Замминистра торговли Тузджу: в Турции работают около 3200 российских компаний