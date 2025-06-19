https://ria.ru/20250619/turtsija-2023979446.html

В Турции работают более трех тысяч российских компаний

В Турции работают более трех тысяч российских компаний - РИА Новости, 19.06.2025

В Турции работают более трех тысяч российских компаний

В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:15:00+03:00

2025-06-19T17:15:00+03:00

2025-06-19T17:15:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. В Турции работают около 3200 российских компаний, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра торговли Турции Мустафа Тузджу. "Мы видим, что в наших отношениях есть огромный потенциал. Мы принимаем около 3200 российских компаний в Турции. Они производят, изготавливают в Турции. И с другой стороны, турецкие компании также инвестируют здесь, в Российской Федерации. Как мы знаем, Российская Федерация пытается диверсифицировать свою торговлю, и здесь турецкие компании являются основными игроками в разных секторах", - сказал РИА Новости Тузджу. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, турция, россия, пмэф