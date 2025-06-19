https://ria.ru/20250619/turizm-2023837852.html

Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году

Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025

Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году

Рост туристического потока в Новгородскую область ожидается в этом году на 15%, внимание уделяется созданию новых гостиниц, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост туристического потока в Новгородскую область ожидается в этом году на 15%, внимание уделяется созданию новых гостиниц, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что туризм – один из флагманов экономики области. В регионе более 5 тысяч объектов культурного наследия, в том числе 37 памятников и объектов ЮНЕСКО. Кроме того, удобное расположение между двух столиц привлекает всё больше туристов. "Сегодня к нам едут гости из 84 регионов. И в этом году ожидаем роста потока на 15%... В зоне внимания - создание новых гостиниц и повышение уровня комфорта", - сказал Дронов, уточнив, что продолжительность визита среднестатистического туриста составляет четыре дня. Он отметил, что сейчас в области на ночевку могут остановиться не менее 12 тысяч гостей одновременно. В 2024 году в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель "Акрон Великий Новгород" на 118 мест. Теперь регион готов принять туристов с разными запросами. Кроме того, по словам Дронова, активно развивается экотуризм: в регионе находится самый большой пешеходный маршрут Северо-Запада - "Большая Валдайская тропа". К 2026 году ее протяженность должна увеличиться до 142 километров. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в Новгородской области реализованы 27 туристических проектов, а общий объем инвестиций составил более 250 миллионов рублей, добавил врио губернатора. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/dronov-2023700630.html

https://ria.ru/20250522/dronov-2018473501.html

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новгородская область, великий новгород, александра дронова, юнеско