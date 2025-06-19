Рейтинг@Mail.ru
Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:22 19.06.2025 (обновлено: 11:23 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/turizm-2023837852.html
Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году
Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году - РИА Новости, 19.06.2025
Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году
Рост туристического потока в Новгородскую область ожидается в этом году на 15%, внимание уделяется созданию новых гостиниц, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:22:00+03:00
2025-06-19T11:23:00+03:00
пмэф-2025
новгородская область
великий новгород
александра дронова
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023585353_0:60:2598:1521_1920x0_80_0_0_60e08b088d6c9d52c70621b104888154.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост туристического потока в Новгородскую область ожидается в этом году на 15%, внимание уделяется созданию новых гостиниц, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что туризм – один из флагманов экономики области. В регионе более 5 тысяч объектов культурного наследия, в том числе 37 памятников и объектов ЮНЕСКО. Кроме того, удобное расположение между двух столиц привлекает всё больше туристов. "Сегодня к нам едут гости из 84 регионов. И в этом году ожидаем роста потока на 15%... В зоне внимания - создание новых гостиниц и повышение уровня комфорта", - сказал Дронов, уточнив, что продолжительность визита среднестатистического туриста составляет четыре дня. Он отметил, что сейчас в области на ночевку могут остановиться не менее 12 тысяч гостей одновременно. В 2024 году в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель "Акрон Великий Новгород" на 118 мест. Теперь регион готов принять туристов с разными запросами. Кроме того, по словам Дронова, активно развивается экотуризм: в регионе находится самый большой пешеходный маршрут Северо-Запада - "Большая Валдайская тропа". К 2026 году ее протяженность должна увеличиться до 142 километров. Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в Новгородской области реализованы 27 туристических проектов, а общий объем инвестиций составил более 250 миллионов рублей, добавил врио губернатора. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/dronov-2023700630.html
https://ria.ru/20250522/dronov-2018473501.html
новгородская область
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023585353_326:0:2598:1704_1920x0_80_0_0_a8bb278d3d8b28a6cc53f740ffeccf29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, великий новгород, александра дронова, юнеско
ПМЭФ-2025, Новгородская область, Великий Новгород, Александра Дронова, ЮНЕСКО
Новгородские власти ожидают рост туризма на 15 процентов в 2025 году

Новгородские власти ожидают рост туристического потока в 2025 г на 15%

© РИА Новости / Александр ГальперинНовгородский Кремль
Новгородский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Новгородский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Рост туристического потока в Новгородскую область ожидается в этом году на 15%, внимание уделяется созданию новых гостиниц, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Александр Дронов.
Он уточнил, что туризм – один из флагманов экономики области. В регионе более 5 тысяч объектов культурного наследия, в том числе 37 памятников и объектов ЮНЕСКО. Кроме того, удобное расположение между двух столиц привлекает всё больше туристов.
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Работы по строительству станций канатной дороги ведутся в Великом Новгороде
Вчера, 20:49
"Сегодня к нам едут гости из 84 регионов. И в этом году ожидаем роста потока на 15%... В зоне внимания - создание новых гостиниц и повышение уровня комфорта", - сказал Дронов, уточнив, что продолжительность визита среднестатистического туриста составляет четыре дня.
Он отметил, что сейчас в области на ночевку могут остановиться не менее 12 тысяч гостей одновременно. В 2024 году в Великом Новгороде открылся первый 5-звёздочный отель "Акрон Великий Новгород" на 118 мест. Теперь регион готов принять туристов с разными запросами.
Кроме того, по словам Дронова, активно развивается экотуризм: в регионе находится самый большой пешеходный маршрут Северо-Запада - "Большая Валдайская тропа". К 2026 году ее протяженность должна увеличиться до 142 километров.
Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в Новгородской области реализованы 27 туристических проектов, а общий объем инвестиций составил более 250 миллионов рублей, добавил врио губернатора.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Заседание Новгородской областной думы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Закончить строительство кампуса в Великом Новгороде должны в 2027 году
22 мая, 15:09
 
ПМЭФ-2025Новгородская областьВеликий НовгородАлександра ДроноваЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала