https://ria.ru/20250619/tsybulskiy-2024039599.html

Проект архангельского глубоководного порта привлекает бизнес

Проект архангельского глубоководного порта привлекает бизнес - РИА Новости, 19.06.2025

Проект архангельского глубоководного порта привлекает бизнес

Проект глубоководного района порта Архангельск уже синдицирует вокруг себя бизнес, при этом сам порт рассматривается как инфраструктурный каркас для... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:08:00+03:00

2025-06-19T20:08:00+03:00

2025-06-19T20:08:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 июн – РИА Новости. Проект глубоководного района порта Архангельск уже синдицирует вокруг себя бизнес, при этом сам порт рассматривается как инфраструктурный каркас для долгосрочной экономической трансформации всей Архангельской области, рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях ПМЭФ-2025. Губернатор Архангельской области принял участие в сессии "Новые маршруты международной торговли" в рамках Петербургского международного экономического форума, в ходе которой обсуждались вопросы формирования новых транспортных коридоров, трансформации логистики, а также роли регионов России в перестройке глобальной экономической географии. Цыбульский подробно рассказал о ходе реализации комплексного плана развития Архангельского транспортного узла и роли региона в новой логистической модели страны. Он подчеркнул, что проект строительства глубоководного порта в Двинском заливе Белого моря рассматривается как "инфраструктурный каркас для долгосрочной экономической трансформации всей Архангельской области". При этом серьезное падение показателей действующего порта в 2022 году еще недавно ставило под угрозу развитие всей портовой деятельности в регионе – тогда из-за санкционных ограничений объем грузооборота снизился на 24 процента. "Очень важное решение о комплексном развитии Архангельского транспортного узла правительство России приняло в 2023 году. Оно стало следствием 2022 года, когда мы столкнулись с очень серьезными санкционными ограничениями, в первую очередь наш порт. Если бы не было этих ограничений, я рискну сказать, что и такого развития Архангельского транспортного узла сегодня бы не было", - отметил Цыбульский. Он рассказал, что у региона была своя ниша: каботаж, арктические стройки, северный завоз и короткое плечо до Европы, куда Архангельская область поставляла продукцию своих производителей и производителей близлежащих регионов. А когда были введены санкции, товарооборот упал практически на четверть. В 2022 году власти региона сомневались в перспективах дальнейшего развития. "Но, как оказалось, перенаправление внимания на Восток открыло для нас огромные перспективы, которые значительно превосходят те, которые были прежде", – сказал губернатор Архангельской области. Он отметил, что всего за полтора года регион проделал большую работу по формированию флагманского проекта развития Архангельского транспортного узла. Речь идет о проекте строительства нового глубоководного района морского порта Архангельск. Уже есть полностью разработанная финансово-экономическая модель, инвестиционная декларация, которая внесена в Росморпорт. К 2024 году, когда регион на существующих мощностях перенастроился на Восток, уже на 30 процентов вырос грузооборот порта в части морских перевозок, в три раза увеличились экспортно-импортные поставки и в 30 раз увеличилась перевозка контейнерного груза – эта неспецифическая деятельность потребовала серьезной перенастройки работы порта. Эту компетенцию власти региона хотели бы развивать. Цыбульский рассказал, что проект глубоководного района порта предусматривает приём судов дедвейтом до 75 тысяч тонн, прогнозный грузооборот – до 25 млн тонн к 2031 году. В центре внимания – контейнерные, генеральные, навалочные грузы, продукция предприятий Архангельской области и других регионов. Губернатор подчеркнул, что глубоководный район архангельского порта – это активно развивающийся проект, который сегодня переходит в стадию практической реализации и даёт мультипликативный эффект на множество других сфер экономики. "Развитие этого проекта уже сегодня синдицирует вокруг себя много промышленных предприятий. Мы планируем, что он будет развиваться по системе "умного" порта – есть инвесторы, которым это интересно. Это даёт развитие и предприятиям IT-сферы, и малому и среднему предпринимательству, которое встраивается в дальнейшие цепочки работы порта. Это очень хороший мультипликативный эффект, который, по сути, изменит во многом экономику Архангельской области", – заключил Цыбульский.

https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023664611.html

https://ria.ru/20250611/vybory-2022251261.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельская область, александр цыбульский