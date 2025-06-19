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Цивилев рассказал о вопросе по адресной поддержке угольных компаний
Цивилев рассказал о вопросе по адресной поддержке угольных компаний - РИА Новости, 19.06.2025
Цивилев рассказал о вопросе по адресной поддержке угольных компаний
Правительство РФ уже приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг", "Воркутауголь", "СДС-уголь" и СУПК, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:45:00+03:00
2025-06-19T09:45:00+03:00
2025-06-19T12:56:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ уже приняло решение об адресной поддержке четырех угольных компаний - это "Мечел-Майнинг", "Воркутауголь", "СДС-уголь" и СУПК, сообщил журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Было также принято решение об индивидуальной поддержке угольных компаний. Индивидуальная поддержка угольных компаний рассматривается на подкомиссии под руководством (главы Минфина - ред.) Антона Германовича Силуанова. Мы уже рассмотрели четыре компании. Это "Мечел-Майнинг" (10 угледобывающих предприятий), АО "Воркутауголь" (пять предприятий), "СДС-уголь" (пять предприятий) и СУПК", - сказал он. Также Цивилев добавил, что сейчас на подобном рассмотрении два предприятия компании "Северный Кузбасс" - "Сила Сибири" и "Разрез Степной". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сергей цивилев, воркутауголь, сдс-уголь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
Россия, Сергей Цивилев, Воркутауголь, СДС-Уголь, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика
Цивилев рассказал о вопросе по адресной поддержке угольных компаний
Цивилев: правительство приняло решение об адресной поддержке "Мечел-Майнинга"