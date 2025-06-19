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Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР - РИА Новости, 19.06.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
23:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tsentr-2024064197.html
Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР
Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР - РИА Новости, 19.06.2025
Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР
Амурская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АО "Российский экспортный центр", которое позволит многим... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T23:23:00+03:00
2025-06-19T23:23:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Амурская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АО "Российский экспортный центр", которое позволит многим отечественным компаниям выйти на китайский рынок, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. "У нас есть поручение президента РФ Владимира Путина о создании в Благовещенске центра российско-китайского делового сотрудничества. Это связано с тем, что у Амурской области и китайской провинции Хейлуцзян есть уникальный опыт взаимодействия. Ежегодно у нас проводятся более 200 экономических и гуманитарных совместных мероприятий с китайской стороной", – рассказал Орлов. По словам губернатора, на базе Амурской области можно предоставить возможность для российских регионов и компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции в Китай, осуществить такой выход. "В составе центра российско-китайского делового сотрудничества есть несколько направлений работы. Например, у нас завершается строительство канатной дороги через Амур - уникальный по мировым масштабам проект. У нас запланировано развитие туристической инфраструктуры: планируется строительство гостиниц, в рамках концессии ведется проектирование экспоцентра, который будет работать как действующая площадка, ориентированная на китайский рынок, и наши компании и регионы смогут там выставлять экспозиции в постоянном режиме", – сообщил Орлов. Одной из главных задач, по словам губернатора, является строительство инфраструктуры. "По федеральной программе у нас построена вся аэропортовая инфраструктура. С прошлого года мы принимаем все без исключения типы самолетов, в том числе тяжелые. В этом году завершаем строительство современного пассажирского терминала пропускной мощностью 1 миллион человек. Это даст нам возможность для развития туристических направлений, в том числе интересных китайским туристам. Вместе с Росавиацией и Минтрансом мы прорабатываем дополнительные туристические рейсы по интересным направлениям: Камчатка, Сахалин, Иркутск", – рассказал Орлов Важной задачей, как отметил губернатор, является развитие Центра компетенций, который уже создан. "Задача этого центра в том, чтобы предоставить производителям, заинтересованным в выходе на китайский рынок, возможность общаться, переводчиков, юридическое сопровождение, сопровождение проектов с поиском партнеров на китайской стороне", – рассказал Орлов. В выполнении поручения президента, кроме Амурской области, задействовано, по словам губернатора, большое количество различных ведомств и структур – МИД, Минвостокразвития, Минэкономразвития, профильные образовательные структуры, Российский экспортный центр. "Наша задача -- сделать российско-китайский центр действительно интересным для российских экспортеров, поэтому это важнейшее соглашение", – подчеркнул Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/orlov-2024023361.html
https://ria.ru/20250528/amurekspo-2019565063.html
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василий орлов (губернатор)
Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР

Амурская область подписала соглашение с "Российским экспортным центром"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Василий Орлов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Амурская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АО "Российский экспортный центр", которое позволит многим отечественным компаниям выйти на китайский рынок, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов.
"У нас есть поручение президента РФ Владимира Путина о создании в Благовещенске центра российско-китайского делового сотрудничества. Это связано с тем, что у Амурской области и китайской провинции Хейлуцзян есть уникальный опыт взаимодействия. Ежегодно у нас проводятся более 200 экономических и гуманитарных совместных мероприятий с китайской стороной", – рассказал Орлов.
ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Орлов: на ПМЭФ подписано соглашение о газификации благовещенских котельных
Вчера, 18:54
По словам губернатора, на базе Амурской области можно предоставить возможность для российских регионов и компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции в Китай, осуществить такой выход.
"В составе центра российско-китайского делового сотрудничества есть несколько направлений работы. Например, у нас завершается строительство канатной дороги через Амур - уникальный по мировым масштабам проект. У нас запланировано развитие туристической инфраструктуры: планируется строительство гостиниц, в рамках концессии ведется проектирование экспоцентра, который будет работать как действующая площадка, ориентированная на китайский рынок, и наши компании и регионы смогут там выставлять экспозиции в постоянном режиме", – сообщил Орлов.
Одной из главных задач, по словам губернатора, является строительство инфраструктуры.
"По федеральной программе у нас построена вся аэропортовая инфраструктура. С прошлого года мы принимаем все без исключения типы самолетов, в том числе тяжелые. В этом году завершаем строительство современного пассажирского терминала пропускной мощностью 1 миллион человек. Это даст нам возможность для развития туристических направлений, в том числе интересных китайским туристам. Вместе с Росавиацией и Минтрансом мы прорабатываем дополнительные туристические рейсы по интересным направлениям: Камчатка, Сахалин, Иркутск", – рассказал Орлов
Российско-китайский экономический форум АмурЭкспо - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Школа экспорта РЭЦ приняла участие в экономическом форуме "АмурЭкспо"
28 мая, 15:15
Важной задачей, как отметил губернатор, является развитие Центра компетенций, который уже создан.
"Задача этого центра в том, чтобы предоставить производителям, заинтересованным в выходе на китайский рынок, возможность общаться, переводчиков, юридическое сопровождение, сопровождение проектов с поиском партнеров на китайской стороне", – рассказал Орлов.
В выполнении поручения президента, кроме Амурской области, задействовано, по словам губернатора, большое количество различных ведомств и структур – МИД, Минвостокразвития, Минэкономразвития, профильные образовательные структуры, Российский экспортный центр.
"Наша задача -- сделать российско-китайский центр действительно интересным для российских экспортеров, поэтому это важнейшее соглашение", – подчеркнул Орлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Строительства маслоэкстракционного завода ГК Содружество в в Амурской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Крупнейший маслоэкстракционный перерабатывающий завод строят в Приамурье
18 июня, 10:06
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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