https://ria.ru/20250619/tsentr-2024064197.html

Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР

Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР - РИА Новости, 19.06.2025

Орлов: Центр компетенций поможет экспортерам российской продукции в КНР

Амурская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АО "Российский экспортный центр", которое позволит многим... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T23:23:00+03:00

2025-06-19T23:23:00+03:00

2025-06-19T23:23:00+03:00

амурская область

василий орлов (губернатор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Амурская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с АО "Российский экспортный центр", которое позволит многим отечественным компаниям выйти на китайский рынок, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Орлов. "У нас есть поручение президента РФ Владимира Путина о создании в Благовещенске центра российско-китайского делового сотрудничества. Это связано с тем, что у Амурской области и китайской провинции Хейлуцзян есть уникальный опыт взаимодействия. Ежегодно у нас проводятся более 200 экономических и гуманитарных совместных мероприятий с китайской стороной", – рассказал Орлов. По словам губернатора, на базе Амурской области можно предоставить возможность для российских регионов и компаний, заинтересованных в экспорте своей продукции в Китай, осуществить такой выход. "В составе центра российско-китайского делового сотрудничества есть несколько направлений работы. Например, у нас завершается строительство канатной дороги через Амур - уникальный по мировым масштабам проект. У нас запланировано развитие туристической инфраструктуры: планируется строительство гостиниц, в рамках концессии ведется проектирование экспоцентра, который будет работать как действующая площадка, ориентированная на китайский рынок, и наши компании и регионы смогут там выставлять экспозиции в постоянном режиме", – сообщил Орлов. Одной из главных задач, по словам губернатора, является строительство инфраструктуры. "По федеральной программе у нас построена вся аэропортовая инфраструктура. С прошлого года мы принимаем все без исключения типы самолетов, в том числе тяжелые. В этом году завершаем строительство современного пассажирского терминала пропускной мощностью 1 миллион человек. Это даст нам возможность для развития туристических направлений, в том числе интересных китайским туристам. Вместе с Росавиацией и Минтрансом мы прорабатываем дополнительные туристические рейсы по интересным направлениям: Камчатка, Сахалин, Иркутск", – рассказал Орлов Важной задачей, как отметил губернатор, является развитие Центра компетенций, который уже создан. "Задача этого центра в том, чтобы предоставить производителям, заинтересованным в выходе на китайский рынок, возможность общаться, переводчиков, юридическое сопровождение, сопровождение проектов с поиском партнеров на китайской стороне", – рассказал Орлов. В выполнении поручения президента, кроме Амурской области, задействовано, по словам губернатора, большое количество различных ведомств и структур – МИД, Минвостокразвития, Минэкономразвития, профильные образовательные структуры, Российский экспортный центр. "Наша задача -- сделать российско-китайский центр действительно интересным для российских экспортеров, поэтому это важнейшее соглашение", – подчеркнул Орлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/orlov-2024023361.html

https://ria.ru/20250528/amurekspo-2019565063.html

https://ria.ru/20250618/blagoveschensk-2023493032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий орлов (губернатор)