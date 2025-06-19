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СМИ: ЦАХАЛ атаковала район завода по производству тяжелой воды в Иране

СМИ: ЦАХАЛ атаковала район завода по производству тяжелой воды в Иране - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: ЦАХАЛ атаковала район завода по производству тяжелой воды в Иране

Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:22:00+03:00

2025-06-19T08:22:00+03:00

2025-06-19T09:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 19 июн - РИА Новости. Районы иранских ядерных объектов в Араке в центральной части страны подверглись атаке Израиля, сообщило агентство Nour News.В Араке расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды, а рядом с заводом - тяжеловодный реактор в Хондабе, об атаке на который сообщали иранские СМИ ранее.Гостелерадиокомпания Ирана IRIB ранее сообщила об ударе рядом с районом тяжеловодного реактора, отметив, что удар был нанесен в районе 6 утра по местному времени (5.30 мск), в сторону объекта прилетели два ракетных снаряда, ещё часть была сбита средствами противовоздушной обороны. Серьезного ущерба, по данным IRIB, не было.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте