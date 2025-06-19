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ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
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07:13 19.06.2025 (обновлено: 07:23 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/tsakhal-2023779499.html
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:13:00+03:00
2025-06-19T07:23:00+03:00
в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало порядка 20 взрывов.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.
Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало порядка 20 взрывов.
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