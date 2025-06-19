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ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T07:13:00+03:00

2025-06-19T07:13:00+03:00

2025-06-19T07:23:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало порядка 20 взрывов.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023773203.html

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив