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ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана - РИА Новости, 19.06.2025
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T07:13:00+03:00
2025-06-19T07:13:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Армия Израиля перед этим зафиксировала пуск ракет из Ирана и предписала всему населению страны находиться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Сирены тревоги были активированы на большей части территории страны, согласно данным системы оповещения. Над Тель-Авивом прозвучало порядка 20 взрывов.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив
ЦАХАЛ заявила о пуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону Израиля