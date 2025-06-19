https://ria.ru/20250619/trudoustroystvo-2023685654.html

Всероссийская ярмарка трудоустройства: эффективный поиск и истории успеха

Всероссийская ярмарка трудоустройства: эффективный поиск и истории успеха - РИА Новости, 19.06.2025

Всероссийская ярмарка трудоустройства: эффективный поиск и истории успеха

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в конце июня. Найти работу по душе или понять, в каком... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:47:00+03:00

2025-06-19T16:47:00+03:00

2025-06-19T16:47:00+03:00

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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" пройдет в конце июня. Найти работу по душе или понять, в каком направлении развиваться – это мероприятие дает шанс и работникам, и работодателям определиться с запросами и заключить взаимовыгодные соглашения. Ярмарка проходит во всех регионах страны одновременно с 2023 года, а теперь включена в нацпроект "Кадры", который стартовал в 2025 году. Подробнее о том, как организованы ярмарки и почему они эффективно помогают в карьере – в материале РИА Новости.Удачное время для карьерного стартаРегиональный этап Всероссийской ярмарки "Работа России. Время возможностей" по традиции проводится в апреле, в период высокой экономической активности. А федеральный – накануне Дня молодежи, 27 июня, когда выпускники школ уже сдали экзамены, студенты закрыли сессию, а выпускники вузов защитили дипломы. Это – самое удачное время для начала построения карьеры.Федеральный этап пройдет очно во всех российских регионах и дополнится онлайн-форматом на сайте Ярмарки: дискуссии с экспертами, семинары, тренинги, онлайн-туры на предприятия."На мой взгляд, ярмарка – это очень удобный формат, он позволяет тем, кто учится или ищет работу – с одной стороны, и работодателям – с другой встретиться на одной площадке. Это позволяет обсудить и запросы будущих работников, и интересы работодателей, определить нужные компетенции и прийти к пониманию ситуации на рынке труда", – считает научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Новый национальный проект "Кадры", запущенный в этом году, призван улучшить ситуацию на рынке труда и обеспечить экономику страны необходимыми трудовыми ресурсами. Нацпроект будет способствовать качественной и оперативной подготовке кадров под конкретные потребности работодателей."Горящие" вакансии и кадровый резервКак отметил Сергей Зайнуллин, сегодня во многих университетах существуют целевые программы, когда работодатели проводят повышение квалификации и переобучение своих сотрудников на базе вузов. Однако это носит точечный характер.Поэтому Всероссийская ярмарка трудоустройства открывает широкие возможности для обеих сторон.На ярмарке соискатели знакомятся сразу с несколькими работодателями, сравнивают условия труда, социальные программы, проходят экспресс-собеседования и могут сразу же получить предложения о работе. Для компаний участие в ярмарке – это возможность рассказать об имеющихся вариантах трудоустройства широкой аудитории, оперативно закрыть "горящие" вакансии, сформировать кадровый резерв, привлечь молодежь.На площадках Всероссийской ярмарки соискатели могут лично встретиться с представителями компаний-работодателей, получить консультации, поучаствовать в промышленных турах на производства и посмотреть VR-экскурсии, пройти профориентационные тренинги и мастер-классы.Истории успехаРегиональный этап ярмарки трудоустройства в 2025 году проходил на самых разных площадках. Это кадровые центры "Работа России", вузы, колледжи, предприятия, дома культуры и другие значимые общественные площадки. Всего – более 2,7 тысячи разных локаций. Его посетили почти 480 тысяч человек и свыше 80 тысяч получили предложения от работодателей.Личные истории участников Всероссийской ярмарки трудоустройства могут стать полезным и вдохновляющим примером для тех, кто пока находится в поиске.Так, выпускник Южно-Якутского технологического колледжа – слесарь по ремонту автомобилей Эдуард Александров уже в конце апреля вышел на работу в одно из крупнейших угледобывающих предприятий России "Якутуголь". Учебу он закончил в 2023 году, отслужил в армии и по возвращении прошел курсы повышения квалификации. Однако самостоятельные поиски работы результата не дали. Во время Всероссийской ярмарки трудоустройства в апреле 2025 года он прошел собеседование с будущим работодателем и заключил трудовой договор.Еще один пример – из Ростовской области. Сварщик Яков Кутьин узнал о проведении Всероссийской ярмарки через региональную службу занятости. Во время мероприятия, 18 апреля, съездил на экскурсию на крупное предприятие по производству кулеров для воды "Аква Маркет плюс". В Ростове эта компания входит в число наиболее активно и динамично развивающихся.Очное знакомство с предприятием произвело впечатление на специалиста: современное оборудование в цехах, автоматизированные процессы работы, в том числе сварки. После успешного собеседования Якова приняли на работу по специальности.Эти частные истории лишь подтверждают то, что проект работает.Отложенный эффектВажный плюс таких мероприятий – в том, что соискатели заранее знают, чего от них ждут. Учитывая требования работодателей и компаний, потенциальные сотрудники понимают, какие курсы повышения квалификации им нужно пройти и в каком направлении стоит развиваться.Тот факт, что работодатель и соискатель встретились на ярмарке, еще не означает немедленного подписания соглашения о найме сотрудника. Эффект может быть отложенным во времени, считает научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.И в этом смысле Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая стала частью нового нацпроекта "Кадры", работает на перспективу."Работодатели могут формировать себе кадровый резерв, даже если сейчас у них тех или иных вакансий нет. У многих работников, которые видят, куда направлен спрос, есть возможность поучиться, повысить квалификацию, чтобы потом уже выйти на рынок с более высокооплачиваемой профессией", - отметил эксперт.По его словам, на ярмарку приходят и те, кто активно ищет работу, и те, кто только присматривается."Но я бы сказал, что если в течение нескольких месяцев после ярмарки 20-30% из активно ищущих работу найдут ее, то это будет замечательный результат", – подытожил Сергей Зайнуллин.

https://ria.ru/20250606/yarmarka-2021410617.html

https://ria.ru/20250418/trudoustroystvo-2012121672.html

https://ria.ru/20240412/itogi-1939608827.html

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