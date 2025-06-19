https://ria.ru/20250619/trevoga-2023744498.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.06.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T01:13:00+03:00

2025-06-19T01:13:00+03:00

2025-06-19T01:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 0.55 мск, а в Киевской области - в 0.14 мск. В других областях тревога звучит с вечера среды. По данным карты, тревога звучит и в ряде подконтрольных ВСУ частях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023722416.html

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киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины