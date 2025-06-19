https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана

Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Без единого выстрела: Трамп выдвинул новое требование для Ирана

Безоговорочная капитуляция — без единого выстрела, бомбежек и боевых вылетов американских истребителей, по крайней мере, пока. Таково требование президента США. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Безоговорочная капитуляция — без единого выстрела, бомбежек и боевых вылетов американских истребителей, по крайней мере, пока. Таково требование президента США. Но в Тегеране сдаваться не собираются, обстановка на Ближнем Востоке накаляется. О том, что будет дальше, — в материале РИА Новости.Прямые угрозыПосле громогласных заявлений Трамп позволил себе не уточнять, как именно должна выглядеть капитуляция и что обязан сделать Тегеран. Все это он озвучивал ранее."Они должны были подписать сделку, которую я им велел подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней! Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!" — написал президент США в соцсети Truth в ночь на 17 июня.После этого он досрочно покинул саммит G7 в Канаде.Параллельно в Белом доме обсуждали возможность переговоров — с участием вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Однако уже 18 июня CNN сообщил: глава государства передумал отправлять своих представителей на встречу.В Тегеране отреагировали предсказуемо: Али Хаменеи подчеркнул, что страна готова к "навязываемой войне" и не позволит говорить с собой на языке ультиматумов."Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — уточнил верховный лидер.Спор о трех процентахВ целом США не против ядерной программы Ирана. Вопрос в уровне обогащения урана.В Тегеране настаивают, что не стремятся создать атомную бомбу. В отличие от Израиля, указывают там, исламская республика соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия. А национальная атомная энергетика — самая контролируемая в мире.Переговоры с Вашингтоном идут с апреля. Иран хочет сохранить за собой право обогащать уран до 3,67%, который позволяет использовать топливо в мирных целях. Такой же лимит был и в предыдущем соглашении, заключенном в 2015-м с Бараком Обамой. Однако сменивший его Трамп вышел из этой сделки.Сейчас Белый дом настаивает на стопроцентном импорте."В таком случае нам придется постоянно стоять с протянутой рукой", — возражает Али Хаменеи."Водят США за нос"Разумеется, с 13 июня переговоры прекратились."Бессмысленно участвовать в диалоге с крупнейшим сторонником и пособником агрессора", — объяснил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.В Вашингтоне не скрывают, что были в курсе готовящейся атаки ЦАХАЛ и "Моссада". Однако Трамп не давал "младшему партнеру" зеленый свет для операции.В то же время в Тегеране выразили готовность возобновить обсуждение ядерной программы с американцами, если израильские атаки прекратятся. То есть не все мосты сожжены.По данным The Washington Post, активно пытаются свести стороны Катар и Оман (где прошли пять раундов консультаций).Еще один вероятный посредник — Россия. По мнению американского экономиста, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса, вмешательство Москвы сделает возможным мирное урегулирование. В Кремле не против.Владимир Путин в первый же день обострения конфликта позвонил и Масуду Пезешкиану, и Биньямину Нетаньяху. Затем состоялась его телефонная беседа с Трампом.При этом Сакс отмечает: Израиль пытается помешать деэскалации. Там это не особо и скрывают.Так, в понедельник Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы использует дипломатию как прикрытие."Они хотят продолжить эти фиктивные переговоры, на которых лгут, обманывают и водят США за нос. У нас есть очень надежная разведывательная информация об этом", — сказал он.И если операция начиналась под лозунгами уничтожения ядерной программы, то теперь все чаще звучат призывы свергнуть правящий режим."Мне все равно"В США не столь радикальны. Даже в команде Трампа не все уверены, что Иран и вправду хочет обзавестись ядерным оружием.В частности, несколько месяцев назад в этом усомнилась глава Национальной разведки Тулси Габбард. А CNN со ссылкой на осведомленные источники приводит противоречивые данные: то ли Тегерану нужно около трех лет для создания атомной бомбы, то ли все уже почти готово.Трамп, когда ему припомнили слова Габбард, отмахнулся: "Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они (Иран. — Прим. ред.) были очень близки к этому".В последнем квартальном отчете МАГАТЭ говорится: в исламской республике достаточно урана, обогащенного до 60%, и это нехорошо. Нужных 90% можно достичь быстро. Но о том, что над этим работают, достоверных данных нет.Порох держат сухимПолитики еще ничего не решили, но военные готовятся к худшему сценарию — и тем самым увеличивают его вероятность.В частности, глава Пентагона Пит Хегсет приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования, охватывающую в том числе Ближний Восток. Также стало известно о переброске в Европу более 30 самолетов-топливозаправщиков KC-135 и KC-46. А к дежурящей в Персидском заливе ударной группировке во главе с авианосцем Carl Vinson cпешит на помощь ударная группировка с Nimitz."Думаю, это самая большая ловушка, которую Deep State может для Трампа расставить, и он может в нее попасть", — прокомментировал ситуацию РИА Новости директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.По его мнению, такой сценарий приведет к катастрофическим последствиям и для Ближнего Востока, и для действующей администрации Белого дома.Трамп неоднократно критиковал своих предшественников за участие в далеких заокеанских конфликтах. Теперь же он сам грозит Ирану и сосредотачивает силы в регионе. Страсти накалились до предела — достаточно малейшей провокации, чтобы американским морякам подали стейки и лобстеры.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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