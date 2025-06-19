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США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп - РИА Новости, 19.06.2025
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18:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2024011585.html
США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп
США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп - РИА Новости, 19.06.2025
США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп
Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую процентную ставку, РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:20:00+03:00
2025-06-19T18:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую процентную ставку, заявил президент США Дональд Трамп. "'Запоздалый' Джером Пауэлл обходится нашей стране в сотни миллиардов долларов. Воистину он один из самых глупых и вредоносных людей в правительстве, и Совет (управляющих - ред.) ФРС также несет за это ответственность. Европа уже 10 раз понижала ставки, а мы ни разу. Мы должны быть на 2,5 процентных пункта ниже и экономить миллиарды на краткосрочном долге Байдена. У нас низкая инфляция!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
https://ria.ru/20250618/inflyatsiya-2023711790.html
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экономика, сша, европа, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Европа, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, В мире
США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп

Трамп: США теряют сотни млрд долларов из-за нежелания Пауэлла понижать ставку

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую процентную ставку, заявил президент США Дональд Трамп.
"'Запоздалый' Джером Пауэлл обходится нашей стране в сотни миллиардов долларов. Воистину он один из самых глупых и вредоносных людей в правительстве, и Совет (управляющих - ред.) ФРС также несет за это ответственность. Европа уже 10 раз понижала ставки, а мы ни разу. Мы должны быть на 2,5 процентных пункта ниже и экономить миллиарды на краткосрочном долге Байдена. У нас низкая инфляция!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа
Вчера, 22:12
ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП.
Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В ФРС США объяснили сохранение текущей базовой ставки
Вчера, 22:02
 
ЭкономикаСШАЕвропаДональд ТрампДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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