https://ria.ru/20250619/tramp-2024011585.html

США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп

США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп - РИА Новости, 19.06.2025

США теряют сотни миллиардов долларов из-за главы ФРС, считает Трамп

Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую процентную ставку, РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:20:00+03:00

2025-06-19T18:20:00+03:00

2025-06-19T18:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую процентную ставку, заявил президент США Дональд Трамп. "'Запоздалый' Джером Пауэлл обходится нашей стране в сотни миллиардов долларов. Воистину он один из самых глупых и вредоносных людей в правительстве, и Совет (управляющих - ред.) ФРС также несет за это ответственность. Европа уже 10 раз понижала ставки, а мы ни разу. Мы должны быть на 2,5 процентных пункта ниже и экономить миллиарды на краткосрочном долге Байдена. У нас низкая инфляция!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. ФРС США по итогам июньского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом регулятор повысил прогнозы по инфляции и безработице в стране на 2025 год и ухудшил прогноз по росту ВВП. Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а председателя структуры банковского контроля называл дураком и говорил о его отставке. Смена Паэулла при этом, по оценкам экспертов, плохо бы сказалась на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.

https://ria.ru/20250618/inflyatsiya-2023711790.html

https://ria.ru/20250618/frs-2023710423.html

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экономика, сша, европа, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире