https://ria.ru/20250619/tramp-2023936548.html

FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7

FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7 - РИА Новости, 19.06.2025

FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7

Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:31:00+03:00

2025-06-19T15:31:00+03:00

2025-06-19T15:31:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль", - говорится в публикации. По данным источников издания, у Трампа также "отсутствовал интерес к встрече" с Зеленским. Саммит G7 прошёл в канадском Кананаскисе 16-17 июня. Макрон ранее уже привлёк внимание общественности, заявив, что президент США Дональд Трамп покинул саммит преждевременно из-за переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер затем осадил его в своём посте, заявив, что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" "всегда все понимает не так".

https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html

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