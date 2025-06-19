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FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7 - РИА Новости, 19.06.2025
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15:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tramp-2023936548.html
FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7
FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7 - РИА Новости, 19.06.2025
FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7
Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:31:00+03:00
2025-06-19T15:31:00+03:00
в мире
франция
сша
канада
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
g7
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль", - говорится в публикации. По данным источников издания, у Трампа также "отсутствовал интерес к встрече" с Зеленским. Саммит G7 прошёл в канадском Кананаскисе 16-17 июня. Макрон ранее уже привлёк внимание общественности, заявив, что президент США Дональд Трамп покинул саммит преждевременно из-за переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер затем осадил его в своём посте, заявив, что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" "всегда все понимает не так".
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в мире, франция, сша, канада, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Франция, США, Канада, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, G7, Обострение отношений США и Ирана
FT рассказала, почему Трамп покинул саммит G7

FT: Трамп покинул саммит G7, так как не хотел встречи с Зеленским

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул преждевременно саммит G7 в Канаде отчасти из-за раздражения к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Его решение уехать было отчасти вызвано раздражением к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять остров под свой контроль", - говорится в публикации.
По данным источников издания, у Трампа также "отсутствовал интерес к встрече" с Зеленским.
Саммит G7 прошёл в канадском Кананаскисе 16-17 июня. Макрон ранее уже привлёк внимание общественности, заявив, что президент США Дональд Трамп покинул саммит преждевременно из-за переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер затем осадил его в своём посте, заявив, что "ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон" "всегда все понимает не так".
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7
Вчера, 10:39
 
В миреФранцияСШАКанадаДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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