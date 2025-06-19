https://ria.ru/20250619/tramp-2023858972.html

Guardian рассказала о предложении Трампа об ударе по Ирану

Guardian рассказала о предложении Трампа об ударе по Ирану - РИА Новости, 19.06.2025

Guardian рассказала о предложении Трампа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп предложил представителями министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:18:00+03:00

2025-06-19T12:18:00+03:00

2025-06-19T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил представителями министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат иранский центр по обогащению урана в Фордо, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источники. "Дональд Трамп предложил представителям министерства обороны США нанести удары по Ирану только в том случае, если так называемая противобункерная бомба гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо", - говорится в публикации. По данным издания, Трамп не рассматривает возможность применения тактического ядерного оружия против Фордо. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/iran-2023443097.html

https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте