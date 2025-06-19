https://ria.ru/20250619/tolyatti-2023890133.html
В Тольятти больницу оштрафовали после заражения пациентов гепатитом С
В Тольятти больницу оштрафовали после заражения пациентов гепатитом С - РИА Новости, 19.06.2025
В Тольятти больницу оштрафовали после заражения пациентов гепатитом С
Административный штраф назначили руководству Тольяттинской городской больницы №1 после заражения четырех пациентов гепатитом С, сообщили РИА Новости в минздраве РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
2025-06-19T13:37:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
самарская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тольятти
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САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Административный штраф назначили руководству Тольяттинской городской больницы №1 после заражения четырех пациентов гепатитом С, сообщили РИА Новости в минздраве Самарской области. В региональном минздраве сообщили, что провели внеплановую проверку в Тольяттинской городской клинической больнице №1 после данных, поступивших от областного управления Роспотребнадзора. Надзорное ведомство сообщило о возможном внутрибольничном инфицировании пациентов. Собеседница агентства уточнила, что речь идет о четырех заболевших гепатитом С. "В ходе проверки в нефрологическом отделении установлены отдельные нарушения, направлено соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений. Учреждением приняты меры по устранению выявленных в ходе проведения проверки нарушений", - сообщили в минздраве. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора также провели эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания. За выявленные нарушения обязательных требований санитарных правил в отношении юрлица больницы был составлен протокол об административном правонарушении. "Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа, в отношении должностных лиц составлены соответствующие протоколы об административном правонарушении", - добавили в региональном минздраве.
https://ria.ru/20230808/nauka-1887933754.html
https://ria.ru/20250118/gepatit-1994336073.html
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происшествия, здоровье - общество, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тольятти
Происшествия, Здоровье - Общество, Самарская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Тольятти
В Тольятти больницу оштрафовали после заражения пациентов гепатитом С
Больницу в Тольятти оштрафовали после заражения четырех пациентов гепатитом С