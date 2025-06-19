https://ria.ru/20250619/teremok-2023904738.html

Основатель "Теремка" рассказал, почему не выходит на зарубежный рынок

Основатель "Теремка" рассказал, почему не выходит на зарубежный рынок - РИА Новости, 19.06.2025

Основатель "Теремка" рассказал, почему не выходит на зарубежный рынок

Российская сеть ресторанов "Теремок" пока не готова выходить на зарубежный рынок, серьезный запуск обойдется примерно в 10-20 миллионов долларов, кроме того,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:12:00+03:00

2025-06-19T14:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская сеть ресторанов "Теремок" пока не готова выходить на зарубежный рынок, серьезный запуск обойдется примерно в 10-20 миллионов долларов, кроме того, нужно проделать большую работу, чтобы познакомить местное население с русской кухней и приучить к ней, и одной компании с этим не справиться, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ основатель сети Михаил Гончаров. "Итальянская кухня завоевала мир не потому, что какая-то одна концепция вышла за рубеж. А потому что десятки тысяч итальянцев поехали в Америку и им просто не на что было жить, и, условно, несколько тысяч из них себе и на продажу начали готовить пиццу. В современном мире не едут повара из России весь мир завоевывать. Нелепо такую ситуацию представить. Поэтому, если один игрок выходит, то ресурс должен быть очень мощный", - сказал Гончаров. "Да, можно открыть одну точку, как мы в Москве, и годами потихонечку развиваться. Но как будто бы это не очень правильно делать за границей, потому что мы уже крупный бренд. И с этой точки зрения нужно выходить серьезно. А чтобы серьезно выходить, нужно уже реально 10-20 миллионов долларов. И пока таких денег нет. И если бы они даже были, то пока лучше их вложить в Россию. Потому что города-миллионники имеют спрос на нашу продукцию", - добавил он. Гончаров пояснил, что местному населению за рубежом нужно сначала рассказать, "что такое блины, что такое борщ и долго-долго приучать к этому". "То есть не будет такого - мы открылись и весь Шанхай налетел и китайцы начали друг другу говорить: "А вы ели в знаменитом "Теремке", - пояснил он. Основатель сети также уточнил, что у компании нет планов и по выходу в ближайшие страны СНГ. "Там тоже нет большого рынка для нас. Плюс языковый барьер и трудно осуществить контроль продуктов. В России проще и контроль наладить, и ценообразование, и маркетинг", - пояснил Гончаров. "Вообще для каждой страны своя маркетинговая история нужна. Это на примитивном уровне, кажется, открыл заведение, блин испек, и все, побежало. А на самом деле так не бывает. Нужно вникать в культуру страны, искать подходы к душе местного населения", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

https://ria.ru/20250605/biznes-2021008239.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023545592.html

https://ria.ru/20250417/restoran-2011717085.html

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