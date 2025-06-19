https://ria.ru/20250619/teplosnabzhenie-2023929558.html

Мордовия и "Т Плюс" подписали соглашение о развитии теплоснабжения на ПМЭФ

Мордовия и "Т Плюс" подписали соглашение о развитии теплоснабжения на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2025

Мордовия и "Т Плюс" подписали соглашение о развитии теплоснабжения на ПМЭФ

Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:15:00+03:00

2025-06-19T15:15:00+03:00

2025-06-19T15:15:00+03:00

республика мордовия

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республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба главы региона. Соглашение закладывает основу для системного развития теплоснабжения региона и способствует повышению качества коммунальных услуг. В рамках соглашения будут объединены усилия по подготовке к отопительному сезону для комплексного обследования теплосетей и своевременного ремонта изношенных участков в Саранске. "Подписанный сегодня документ – это, по сути, план конкретных мероприятий, который поможет нам обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, минимизировать технологические риски на коммунальных сетях. Тема ЖКХ – всегда чувствительная для наших жителей, поэтому уделяем стабильной работе топливно-энергетического комплекса особое внимание", - отметил глава Мордовии. "Т Плюс" планирует в 2025 году заменить более 12,5 км трубопроводов с учетом устранения дефектов после температурных и гидравлических испытаний – они ведутся с апреля и продлятся до сентября. Также для обеспечения надежности поставки потребителям тепла и горячей воды Мордовский филиал компании реконструирует 19 центральных тепловых пунктов и проведет ремонтные работы в четырех котельных города. Согласно достигнутым договоренностям, будет синхронизирована инвестиционную программа компании и планы по развития Саранска. Это позволит оптимизировать капиталовложения в модернизацию имеющейся инфраструктуры. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/zdunov-2023674411.html

https://ria.ru/20250618/pmef-2023639550.html

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пмэф, артем здунов, республика мордовия, т плюс