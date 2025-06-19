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Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома" - РИА Новости, 19.06.2025
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Карачаево-Черкесская Республика
 
12:23 19.06.2025 (обновлено: 13:30 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/temrezov-2023861163.html
Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома"
Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома" - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома"
В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:23:00+03:00
2025-06-19T13:30:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они рассмотрели ход реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. Отдельное внимание уделено работам в высокогорных районах – Карачаевском и Урупском, где трассы газопроводов проходят через ущелья, реки и скалы. В этом году компания приступит к строительству газопроводов к хутору Ершов, селам Курджиново, Подскальное, Предгорное и Псемен Урупского района. Ранее "Газпромом" подведены газопроводы к курортному городу Теберда, аулам Новая, Нижняя и Верхняя Теберда в Карачаевском районе, газифицированы объекты в Тебердинском национальном парке и Джамагатском ущелье. "Газпром" модернизирует газораспределительные станции (ГРС) в Карачаево-Черкесии. В дополнение к уже модернизированным ГРС "Красный Курган" и "Учкекен" в Малокарачаевском районе в настоящее время ведется техническое перевооружение ГРС "Али-Бердуковский" в Хабезском районе. Исполнено 99% договоров с жителями республики по программе социальной догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. По 5,59 тысячи договоров газовые сети бесплатно подведены к границам участков потребителей. Около 3,5 тысячи семей установили в своих домах газовое оборудование и начали пользоваться источником энергии. Республика в дополнение к бесплатной газификации до границ домовладения, оказывает меры поддержки для бесплатной газификации внутри участков и на приобретение газового оборудования отдельным категориям граждан, в том числе участникам СВО. В ходе встречи стороны обсудили формирование новой программы по газификации Карачаево-Черкесии на 2026-2030 годы. Также обсудили возможность реконструкции Дворца спорта "Спартак" в Черкесске в рамках социальной программы "Газпром-детям". Темрезов поблагодарил председателя и всю команду "Газпрома" за многолетнюю поддержку республики в вопросе газификации. "Благодаря нашей совместной работе уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 85%. Газификация республики, в том числе высокогорных населенных пунктов, а также реализация программы "Газпром-детям" на территории республики существенно влияет на социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни людей", — приводит пресс-служба слова главы республики.
https://ria.ru/20250612/nagrady-2022518538.html
https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128741.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), алексей миллер, газпром
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Алексей Миллер, Газпром
Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома"

Глава Карачаево-Черкесии Темрезов встретился с председателем "Газпрома" Миллером

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Они рассмотрели ход реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава КЧР вручил награды жителям республики в День России
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Отдельное внимание уделено работам в высокогорных районах – Карачаевском и Урупском, где трассы газопроводов проходят через ущелья, реки и скалы. В этом году компания приступит к строительству газопроводов к хутору Ершов, селам Курджиново, Подскальное, Предгорное и Псемен Урупского района.
Ранее "Газпромом" подведены газопроводы к курортному городу Теберда, аулам Новая, Нижняя и Верхняя Теберда в Карачаевском районе, газифицированы объекты в Тебердинском национальном парке и Джамагатском ущелье.
"Газпром" модернизирует газораспределительные станции (ГРС) в Карачаево-Черкесии. В дополнение к уже модернизированным ГРС "Красный Курган" и "Учкекен" в Малокарачаевском районе в настоящее время ведется техническое перевооружение ГРС "Али-Бердуковский" в Хабезском районе.
Исполнено 99% договоров с жителями республики по программе социальной догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
По 5,59 тысячи договоров газовые сети бесплатно подведены к границам участков потребителей. Около 3,5 тысячи семей установили в своих домах газовое оборудование и начали пользоваться источником энергии. Республика в дополнение к бесплатной газификации до границ домовладения, оказывает меры поддержки для бесплатной газификации внутри участков и на приобретение газового оборудования отдельным категориям граждан, в том числе участникам СВО.
В ходе встречи стороны обсудили формирование новой программы по газификации Карачаево-Черкесии на 2026-2030 годы. Также обсудили возможность реконструкции Дворца спорта "Спартак" в Черкесске в рамках социальной программы "Газпром-детям".
Темрезов поблагодарил председателя и всю команду "Газпрома" за многолетнюю поддержку республики в вопросе газификации.
"Благодаря нашей совместной работе уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 85%. Газификация республики, в том числе высокогорных населенных пунктов, а также реализация программы "Газпром-детям" на территории республики существенно влияет на социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни людей", — приводит пресс-служба слова главы республики.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Алексей МиллерГазпром
 
 
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