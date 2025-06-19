https://ria.ru/20250619/temrezov-2023861163.html

Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома"

Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома" - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Карачаево-Черкесии встретился с председателем "Газпрома"

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:23:00+03:00

2025-06-19T12:23:00+03:00

2025-06-19T13:30:00+03:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

алексей миллер

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982284510_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_df48aed75c3fbdf73e877578e09d7648.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Они рассмотрели ход реализации программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы. Отдельное внимание уделено работам в высокогорных районах – Карачаевском и Урупском, где трассы газопроводов проходят через ущелья, реки и скалы. В этом году компания приступит к строительству газопроводов к хутору Ершов, селам Курджиново, Подскальное, Предгорное и Псемен Урупского района. Ранее "Газпромом" подведены газопроводы к курортному городу Теберда, аулам Новая, Нижняя и Верхняя Теберда в Карачаевском районе, газифицированы объекты в Тебердинском национальном парке и Джамагатском ущелье. "Газпром" модернизирует газораспределительные станции (ГРС) в Карачаево-Черкесии. В дополнение к уже модернизированным ГРС "Красный Курган" и "Учкекен" в Малокарачаевском районе в настоящее время ведется техническое перевооружение ГРС "Али-Бердуковский" в Хабезском районе. Исполнено 99% договоров с жителями республики по программе социальной догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. По 5,59 тысячи договоров газовые сети бесплатно подведены к границам участков потребителей. Около 3,5 тысячи семей установили в своих домах газовое оборудование и начали пользоваться источником энергии. Республика в дополнение к бесплатной газификации до границ домовладения, оказывает меры поддержки для бесплатной газификации внутри участков и на приобретение газового оборудования отдельным категориям граждан, в том числе участникам СВО. В ходе встречи стороны обсудили формирование новой программы по газификации Карачаево-Черкесии на 2026-2030 годы. Также обсудили возможность реконструкции Дворца спорта "Спартак" в Черкесске в рамках социальной программы "Газпром-детям". Темрезов поблагодарил председателя и всю команду "Газпрома" за многолетнюю поддержку республики в вопросе газификации. "Благодаря нашей совместной работе уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 85%. Газификация республики, в том числе высокогорных населенных пунктов, а также реализация программы "Газпром-детям" на территории республики существенно влияет на социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни людей", — приводит пресс-служба слова главы республики.

https://ria.ru/20250612/nagrady-2022518538.html

https://ria.ru/20250610/temrezov-2022128741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), алексей миллер, газпром