https://ria.ru/20250619/tekta-2023568414.html

AIR Premium offices от Tekta Group выходит на рынок

AIR Premium offices от Tekta Group выходит на рынок - РИА Новости, 19.06.2025

AIR Premium offices от Tekta Group выходит на рынок

Девелопер Tekta Group открывает продажи в премиальном бизнес-центре AIR Premium offices на Ходынском поле. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

2025-06-19T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – ООО "СЗ "М-Девелопмент". Девелопер Tekta Group открывает продажи в премиальном бизнес-центре AIR Premium offices на Ходынском поле. На сегодняшний день в линейке офисов представлено более 100 разноформатных вариантов офисных помещений площадью от 55 до 1,6 тысячи квадратных метров. Предусмотрена возможность объединения офисов, вплоть до целого этажа, что позволит крупным компаниям разместить в AIR Premium offices свои штаб-квартиры. Стоимость лотов стартует от 33 миллионов рублей. Ввод бизнес-центра в эксплуатацию намечен на 2028 год.Офисный комплекс будет возведен на Ходынском поле, по адресу: Ходынский бульвар, земельный участок 4/1, в двух минутах ходьбы от станции БКЛ "ЦСКА". Перспективный деловой район Ходынского поля входит в состав "Большого Сити" – масштабного проекта развития территорий вокруг "Москва-Сити" в границах Ленинградского и Кутузовского проспектов. Согласно исследованию IBC Real Estate, к 2035 году объем предложения офисных площадей в "Большом Сити" увеличится почти в 2,5 раза: с нынешних 2,8 миллиона квадратных метров до 6,8 миллиона квадратных метров. Темпы развития офисной недвижимости в этой локации опережают средние показатели по Москве.Как отмечают специалисты NF GROUP, только в 2025 году в рамках "Большого Сити" ожидается к вводу более 450 тысячи квадратных метров – это на 47% больше, чем результат 2024 года. Это подтверждает, что темпы развития офисной недвижимости в этой локации опережают средние показатели по Москве. Учитывая, что будущие проекты в рамках "Большого Сити", заявленные к строительству на ближайшие пять лет, составляют 35% от всего планируемого объема офисного строительства, площади, которые будут построены в новом кластере, действительно могут стать центром притяжения спроса на офисы в ближайшее время.К 2035 году общая площадь бизнес-центров в столице вырастет на 43%, до 27,1 миллиона квадратных метров, по прогнозу NF GROUP.При этом в настоящий момент спрос значительно превышает предложение. По оценкам IBC Real Estate, в мае 2025 года уровень вакантности в целом по столичному рынку составил 4,6%, что на 1,9 подпункта ниже, чем годом ранее. В ключевых субрынках фиксируется еще более острый дефицит свободных площадей: уровень вакантности в Москва-Сити находится на отметке всего 1,2%, в Ленинградском коридоре — 3,2%, в историческом центре — 3,6%. Наиболее востребованы офисы классов А и "Прайм". Так, в центральном деловом районе суммарный объем вакансии в высококлассных офисах составляет не более 5 тысяч квадратных метров."За счет опережающего спроса свободных площадей класса А в самых востребованных локациях практически не остается — рынок поглощает все поступающие объемы. Повышенный спрос формируют не только компании, арендующие или покупающие площади для себя, но и инвесторы. При сравнимом объеме инвестиций доходность в офисном сегменте значительно выше – 10–12% против 5–6% при инвестициях в жилую недвижимость для сдачи в аренду. Важно отметить, что сделки с офисными помещениями, как и с жильем, могут быть оформлены по договору долевого участия. Новый премиальный проект AIR Premium offices – один из немногих бизнес-центров в районе Ходынского поля, реализуемых по схеме ДДУ", – отметила коммерческий директор Tekta Group Елизавета Севастьянова.Бизнес-центр AIR Premium offices представляет собой комплекс из трех башен общей площадью 141,8 тысячи квадратных метров. Доминантой станет 34-этажная башня (150 метров), окруженная корпусами в 20 и 14 этажей. Архитектурный проект разработан бюро "ADM". Около 70% офисов обладают панорамными видами на небоскребы "Москва-Сити" и парк Ходынское поле. Благодаря витражному остеклению и высоте потолков от 3,8 метра все офисные помещения будут хорошо освещены естественным светом. Помимо офисов, проект предусматривает создание центра современного искусства площадью 10 тысяч квадратных метров, паркинга на 490 машино-мест и торговой инфраструктуры площадью 4 тысячи квадратных метров.Инженерия бизнес-центра включает интеллектуальную систему управления зданием, центральные системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования с функцией очистки воздуха. Перемещаться по этажам резиденты смогут на бесшумных скоростных лифтах с системой управления пассажиропотоком. Время ожидания кабины составит не более 40 секунд. Безопасность бизнес-центра обеспечена за счет круглосуточного видеонаблюдения за основными зонами комплекса, а также современных систем контроля доступа: по технологии распознавания лиц и коду быстрого отклика. Благодаря заложенным решениям AIR Premium offices отвечает стандартам экосертификации "Клевер" на "золотом" уровне.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.Реклама, ООО "СЗ "М-Девелопмент", erid: F7NfYUJCUneTRUDGAikT

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы