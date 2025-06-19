https://ria.ru/20250619/tekhnologii-2023934997.html
ПСБ и МФТИ договорились о развитии высокотехнологичных проектов
ПСБ и МФТИ договорились о развитии высокотехнологичных проектов - РИА Новости, 19.06.2025
ПСБ и МФТИ договорились о развитии высокотехнологичных проектов
ПСБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о стратегическом... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:29:00+03:00
2025-06-19T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о стратегическом партнерстве для развития высокотехнологичных проектов двойного назначения и обеспечения технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Стороны создадут совместное предприятие для разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и объединят научно-технологические компетенции банковской инфраструктуры и института для ускоренного вывода на рынок и капитализации разработок в сфере ИИ, финансовых и технологических проектов. Новое совместное предприятие будет предоставлять финансовым и производственным организациям России научно-исследовательские и опытно-конструкторские услуги, консультировать и обучать корпоративных клиентов банка в сфере прикладного применения решений на базе искусственного интеллекта. Также ПСБ и МФТИ создадут инвестиционное партнерство для финансирования инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта и цифрового неба. Партнерство позволит обеспечить условия для быстрого внедрения и масштабирования перспективных технологий, важных для национальной безопасности, и обеспечит доступ разработчикам не только к финансированию, но и к экспертизе, тестовым полигонам, производственным мощностям и каналам сбыта. Кроме того, банк и Физтех подтвердили намерение совместно с региональными органами власти и техническими университетами организовать высокотехнологичный ИИ-технопарк в Ярославле со статусом специальной экономической зоны. ПСБ и МФТИ создадут новую среду для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, для развития инновационной инфраструктуры и стимулирования деятельности региональных и федеральных технологических компаний, привлечения инвестиций для быстрого масштабирования, ориентированных на ИИ проектов в разных областях промышленности. "ПСБ продолжает формировать эффективную экосистему поддержки проектов в области специальных технологий для реализации задач по обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации. Сегодня мы сделали еще один стратегический шаг на этом пути. Сотрудничество с МФТИ позволит нам сформировать новые технологические и образовательные инициативы, оперативно масштабировать инновации, которые будут отвечать всем современным вызовам. Так, мы уже запустили первый проект с институтом в области робототехники", — приводит пресс-служба слова Фрадкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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псб (банк псб), россия, бизнес
ПСБ (Банк ПСБ), Россия, Бизнес
ПСБ и МФТИ договорились о развитии высокотехнологичных проектов
ПСБ и МФТИ подписали соглашение о развитии технологий двойного назначения
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ПСБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о стратегическом партнерстве для развития высокотехнологичных проектов двойного назначения и обеспечения технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
Стороны создадут совместное предприятие для разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и объединят научно-технологические компетенции банковской инфраструктуры и института для ускоренного вывода на рынок и капитализации разработок в сфере ИИ, финансовых и технологических проектов. Новое совместное предприятие будет предоставлять финансовым и производственным организациям России научно-исследовательские и опытно-конструкторские услуги, консультировать и обучать корпоративных клиентов банка в сфере прикладного применения решений на базе искусственного интеллекта.
Также ПСБ и МФТИ создадут инвестиционное партнерство для финансирования инновационных проектов в области робототехники, искусственного интеллекта и цифрового неба. Партнерство позволит обеспечить условия для быстрого внедрения и масштабирования перспективных технологий, важных для национальной безопасности, и обеспечит доступ разработчикам не только к финансированию, но и к экспертизе, тестовым полигонам, производственным мощностям и каналам сбыта.
Кроме того, банк и Физтех подтвердили намерение совместно с региональными органами власти и техническими университетами организовать высокотехнологичный ИИ-технопарк в Ярославле со статусом специальной экономической зоны. ПСБ и МФТИ создадут новую среду для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, для развития инновационной инфраструктуры и стимулирования деятельности региональных и федеральных технологических компаний, привлечения инвестиций для быстрого масштабирования, ориентированных на ИИ проектов в разных областях промышленности.
"ПСБ продолжает формировать эффективную экосистему поддержки проектов в области специальных технологий для реализации задач по обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации. Сегодня мы сделали еще один стратегический шаг на этом пути. Сотрудничество с МФТИ позволит нам сформировать новые технологические и образовательные инициативы, оперативно масштабировать инновации, которые будут отвечать всем современным вызовам. Так, мы уже запустили первый проект с институтом в области робототехники", — приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.