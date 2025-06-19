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В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 19.06.2025
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03:45 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/tegeran-2023764669.html
В Тегеране работает ПВО
В Тегеране работает ПВО - РИА Новости, 19.06.2025
В Тегеране работает ПВО
Звуки активной работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:45:00+03:00
2025-06-19T03:45:00+03:00
в мире
иран
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крейг мюррей
казем джалали
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Звуки активной работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в среду корреспондент РИА Новости несколько раз также сообщал, что в центре иранской столицы были слышны звуки мощных ударов, прозвучавших с паузой в несколько минут. Сила ударов сотрясла стены и окна здания, где находится корреспондент. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250619/izrail-2023763840.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), крейг мюррей, казем джалали, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Крейг Мюррей, Казем Джалали, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тегеране работает ПВО

В центральной части Тегерана работает ПВО

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Звуки активной работы ПВО слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду корреспондент РИА Новости несколько раз также сообщал, что в центре иранской столицы были слышны звуки мощных ударов, прозвучавших с паузой в несколько минут. Сила ударов сотрясла стены и окна здания, где находится корреспондент.
Действия спецподразделений вооруженных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо
03:35
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
СМИ сообщили о подготовке атаки США на иранский ядерный объект
02:59
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Крейг МюррейКазем ДжалалиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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