https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html

В Татарстане согласовали порядка 500 проектов нового строительства

В Татарстане согласовали порядка 500 проектов нового строительства - РИА Новости, 19.06.2025

В Татарстане согласовали порядка 500 проектов нового строительства

Порядка 500 проектов нового строительства согласовано с учетом сохранения исторической среды в Татарстане за последние 10 лет, сообщил глава республики Рустам... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T22:10:00+03:00

2025-06-19T22:10:00+03:00

2025-06-19T22:10:00+03:00

республика татарстан

рустам минниханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Порядка 500 проектов нового строительства согласовано с учетом сохранения исторической среды в Татарстане за последние 10 лет, сообщил глава республики Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, Минниханов в четверг принял участие главной сессии АО "Дом.РФ" - "Наследие. Визионеры". По его информации, в Татарстане с 2016 года работает межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях, в состав которой, кроме руководителей государственных органов, входят опытные архитекторы и эксперты по наследию. "За время работы комиссии нами рассмотрено и одобрено порядка 500 проектов нового строительства. Все они согласованы с учетом сохранения исторической среды и масштаба застройки города", - сказал Минниханов. Глава республики отметил, что в Татарстане традиционно уделяется большое внимание сохранению и развитию историко-культурного наследия. "Огромный объем работ по сохранению, восстановлению и реставрации объектов историко-культурного наследия был проделан фондом "Возрождение" под руководством первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева", - напомнил он. Благодаря этой работе сегодня в республике четыре объекта включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. ПМЭФ проходит в Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250514/kazan-2016778512.html

https://ria.ru/20250521/tovarooborot-2018231232.html

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рустам минниханов