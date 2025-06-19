https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024001197.html

Татарстан запустит биржевую площадку партнерских инструментов

Татарстан запустит биржевую площадку партнерских инструментов - РИА Новости, 19.06.2025

Татарстан запустит биржевую площадку партнерских инструментов

Соглашение о создании первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов на бирже подписано на Петербургском международном... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:53:00+03:00

2025-06-19T17:53:00+03:00

2025-06-19T17:53:00+03:00

республика татарстан

экономика

технологии

россия

рустам минниханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Соглашение о создании первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов на бирже подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило минэкономики Татарстана. "На ПМЭФ-2025 подписано соглашение о создании первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов на бирже", - говорится в сообщении. Соглашение о сотрудничестве по обеспечению долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере партнерского финансирования подписали вице-премьер Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов, генеральный директор АО "Биржа" ЦТС" Виталий Хайрулин и председатель правления потребительского общества "АС Салям" Ренат Едиханов в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова. Начальным этапом соглашения является создание первого в России специализированного отделения партнерских финансовых инструментов денежного рынка на бирже. Запуск площадки, не имеющей аналогов в России, является важным шагом в развитии рынка партнерского финансирования в стране. Это позволит профессиональному сообществу получить доступ к сектору денежного рынка через удобный и прозрачный интерфейс, а также предоставит инструменты управления кассовыми разрывами и рисками. Новые возможности послужат основой для привлечения долгосрочных инвестиций. Проект призван укрепить доверие инвесторов, минимизировать риски технических дефолтов и создать благоприятную среду для участников рынка партнерских финансов в сфере формирования ликвидности. Проект не только создаст комфортные условия для участников рынка, но и будет способствовать формированию конкурентной среды, а также предоставит регулятору ценные статистические данные для анализа развивающегося рынка. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/minnikhanov-2022703380.html

https://ria.ru/20250619/tatarstan-2023980236.html

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экономика, технологии, россия, рустам минниханов