https://ria.ru/20250619/tank-2024053505.html
Опубликованы кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Днепропетровской области
Опубликованы кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.06.2025
Опубликованы кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ расчетами FPV-дронов в Днепропетровской области. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T22:00:00+03:00
2025-06-19T22:00:00+03:00
2025-06-19T22:17:00+03:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
т-72 "урал"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ расчетами FPV-дронов в Днепропетровской области. На кадрах показан момент попадания беспилотника в танк.
https://ria.ru/20250619/vsu-2023856314.html
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Уничтожение танка Т-72 ВСУ вблизи Новогеоргиевки Днепропетровской области
Танк Т-72 ВСУ уничтожен бойцами группировки войск "Восток" вблизи Новогеоргиевки Днепропетровской области. На кадрах предоставленных РИА Новости видно уничтожение вражеского танка артиллеристами и операторами БПЛА подразделения.
2025-06-19T22:00
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-72 "урал"
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Т-72 "Урал"
Опубликованы кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка Т-72 ВСУ в Днепропетровской области