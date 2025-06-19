https://ria.ru/20250619/t-bank-2024039770.html

Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года

Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025

Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года

Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года, заявил руководитель рынков капитала банка Антон Мальков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:09:00+03:00

2025-06-19T20:09:00+03:00

2025-06-19T20:09:00+03:00

т-банк (ао «тинькофф банк»)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024039253_0:180:961:720_1920x0_80_0_0_040d953b6c007759d00e499a8cd14293.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года, заявил руководитель рынков капитала банка Антон Мальков. На сессии "Жизненный цикл компании" в рамках фестиваля "Т-Двор" эксперты дали оценку ситуации на рынке облигаций. "За пять месяцев 2025 года размещений стало на 60% больше по сравнению с сопоставимым периодом в 2024 году, и мы видим продолжение этой тенденции", – отметил Мальков, его слова приводит финансовое учреждение. Он подчеркнул, что рост количества размещений связан с ожиданиями эмитентов о сроках начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ. “Большинство из них предполагали, что ключевая ставка начнет снижаться уже в 4 квартале 2024 года. Это создало отложенный спрос на размещение облигаций со стороны эмитентов, при этом потребность в рефинансировании долга продолжала нарастать. Из-за этого с начала 2025 года эмитентам пришлось выходить на рынок по высоким ставкам, при этом дополнительно конкурируя друг с другом за спрос со стороны инвесторов. С продолжением цикла снижения ставки, мы ожидаем что число размещений на рынке вырастет еще больше”, - отметил эксперт.

https://ria.ru/20250619/markelov-2024001946.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный банк рф (цб рф)