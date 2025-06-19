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Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
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20:09 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/t-bank-2024039770.html
Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года
Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года - РИА Новости, 19.06.2025
Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года
Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года, заявил руководитель рынков капитала банка Антон Мальков. РИА Новости, 19.06.2025
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2025-06-19T20:09:00+03:00
т-банк (ао «тинькофф банк»)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года, заявил руководитель рынков капитала банка Антон Мальков. На сессии "Жизненный цикл компании" в рамках фестиваля "Т-Двор" эксперты дали оценку ситуации на рынке облигаций. "За пять месяцев 2025 года размещений стало на 60% больше по сравнению с сопоставимым периодом в 2024 году, и мы видим продолжение этой тенденции", – отметил Мальков, его слова приводит финансовое учреждение. Он подчеркнул, что рост количества размещений связан с ожиданиями эмитентов о сроках начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ. “Большинство из них предполагали, что ключевая ставка начнет снижаться уже в 4 квартале 2024 года. Это создало отложенный спрос на размещение облигаций со стороны эмитентов, при этом потребность в рефинансировании долга продолжала нарастать. Из-за этого с начала 2025 года эмитентам пришлось выходить на рынок по высоким ставкам, при этом дополнительно конкурируя друг с другом за спрос со стороны инвесторов. С продолжением цикла снижения ставки, мы ожидаем что число размещений на рынке вырастет еще больше”, - отметил эксперт.
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т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный банк рф (цб рф)
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года

Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций за 2025 год

© Фото : предоставлено Т-БанкомТ-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года
Т-Банк поучаствовал в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : предоставлено Т-Банком
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк принял участие в 70 размещениях облигаций с начала 2025 года, заявил руководитель рынков капитала банка Антон Мальков.
На сессии "Жизненный цикл компании" в рамках фестиваля "Т-Двор" эксперты дали оценку ситуации на рынке облигаций.
"За пять месяцев 2025 года размещений стало на 60% больше по сравнению с сопоставимым периодом в 2024 году, и мы видим продолжение этой тенденции", – отметил Мальков, его слова приводит финансовое учреждение.
Он подчеркнул, что рост количества размещений связан с ожиданиями эмитентов о сроках начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
“Большинство из них предполагали, что ключевая ставка начнет снижаться уже в 4 квартале 2024 года. Это создало отложенный спрос на размещение облигаций со стороны эмитентов, при этом потребность в рефинансировании долга продолжала нарастать. Из-за этого с начала 2025 года эмитентам пришлось выходить на рынок по высоким ставкам, при этом дополнительно конкурируя друг с другом за спрос со стороны инвесторов. С продолжением цикла снижения ставки, мы ожидаем что число размещений на рынке вырастет еще больше”, - отметил эксперт.
Константин Маркелов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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