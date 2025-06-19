https://ria.ru/20250619/t-bank-2023884545.html

Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве

Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025

Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве

Т-Банк и производитель легковых автомобилей "Автоваз" объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:23:00+03:00

2025-06-19T13:23:00+03:00

2025-06-19T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк и производитель легковых автомобилей "Автоваз" объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве, сообщает кредитная организация. Церемония прошла на площадке Т-Двор, фестиваля в период ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Меморандум о сотрудничестве до 2026 года подписали директор по развитию сегмента "Авто" в Т-Банке, генеральный директор "Т-Авто" Денис Мусиенко и вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин. Компании запустят ряд совместных проектов и инициатив для популяризации отечественного автопрома, а также внедрения технологий в автомобильном секторе. Партнерство брендов направлено на популяризацию отечественного автопрома в России, развитие дистанционного канала продаж, а также объединение усилий в разработке и внедрении технологических решений. при производстве российских автомобилей. Костромин подчеркнул ценность того, что сотрудничество охватывает не только продажи, но и внедрение инноваций: телематика, ИИ-аналитика и умная логистика позволят нам точнее предугадывать потребности покупателей. "Сегодня потребитель уже воспринимает получение онлайн-услуг как нечто само собой разумеющееся. Мы готовы пойти дальше и предвосхитить те потребности автомобилиста, о которых он может даже не знать, покупая машину мечты. В Т-Банке накоплен огромный опыт, который позволяет сделать этот процесс более бесшовным. Мы рады делиться этим опытом с партнерами. Уверен, что наше сотрудничество в конечном счете сможет принести пользу не только конечному потребителю, но и всему рынку", – заявил Мусиенко, его слова приводит банк.

https://ria.ru/20250619/gref-2023881959.html

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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, автоваз, т-банк (ао «тинькофф банк»)