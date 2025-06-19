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Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025
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13:23 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/t-bank-2023884545.html
Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве
Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 19.06.2025
Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве
Т-Банк и производитель легковых автомобилей "Автоваз" объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве, сообщает кредитная организация. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:23:00+03:00
2025-06-19T13:23:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
санкт-петербург
россия
автоваз
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк и производитель легковых автомобилей "Автоваз" объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве, сообщает кредитная организация. Церемония прошла на площадке Т-Двор, фестиваля в период ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Меморандум о сотрудничестве до 2026 года подписали директор по развитию сегмента "Авто" в Т-Банке, генеральный директор "Т-Авто" Денис Мусиенко и вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин. Компании запустят ряд совместных проектов и инициатив для популяризации отечественного автопрома, а также внедрения технологий в автомобильном секторе. Партнерство брендов направлено на популяризацию отечественного автопрома в России, развитие дистанционного канала продаж, а также объединение усилий в разработке и внедрении технологических решений. при производстве российских автомобилей. Костромин подчеркнул ценность того, что сотрудничество охватывает не только продажи, но и внедрение инноваций: телематика, ИИ-аналитика и умная логистика позволят нам точнее предугадывать потребности покупателей. "Сегодня потребитель уже воспринимает получение онлайн-услуг как нечто само собой разумеющееся. Мы готовы пойти дальше и предвосхитить те потребности автомобилиста, о которых он может даже не знать, покупая машину мечты. В Т-Банке накоплен огромный опыт, который позволяет сделать этот процесс более бесшовным. Мы рады делиться этим опытом с партнерами. Уверен, что наше сотрудничество в конечном счете сможет принести пользу не только конечному потребителю, но и всему рынку", – заявил Мусиенко, его слова приводит банк.
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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, автоваз, т-банк (ао «тинькофф банк»)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, АвтоВАЗ, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк и "АвтоВАЗ" объявили о стратегическом партнерстве

Т-Банк подписал документ о стратегическом партнерстве с "АвтоВАЗом"

© Фото представлено Т-БанкомВице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин и генеральный директор "Т-Авто" Денис Мусиенко на церемонии подписания соглашения
Вице-президент по продажам и маркетингу АО АвтоВАЗ Дмитрий Костромин и генеральный директор Т-Авто Денис Мусиенко на церемонии подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото представлено Т-Банком
Вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин и генеральный директор "Т-Авто" Денис Мусиенко на церемонии подписания соглашения
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Т-Банк и производитель легковых автомобилей "Автоваз" объявили о подписании меморандума о стратегическом партнерстве, сообщает кредитная организация.
Церемония прошла на площадке Т-Двор, фестиваля в период ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Меморандум о сотрудничестве до 2026 года подписали директор по развитию сегмента "Авто" в Т-Банке, генеральный директор "Т-Авто" Денис Мусиенко и вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.
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Компании запустят ряд совместных проектов и инициатив для популяризации отечественного автопрома, а также внедрения технологий в автомобильном секторе.
Партнерство брендов направлено на популяризацию отечественного автопрома в России, развитие дистанционного канала продаж, а также объединение усилий в разработке и внедрении технологических решений. при производстве российских автомобилей.
Костромин подчеркнул ценность того, что сотрудничество охватывает не только продажи, но и внедрение инноваций: телематика, ИИ-аналитика и умная логистика позволят нам точнее предугадывать потребности покупателей.
"Сегодня потребитель уже воспринимает получение онлайн-услуг как нечто само собой разумеющееся. Мы готовы пойти дальше и предвосхитить те потребности автомобилиста, о которых он может даже не знать, покупая машину мечты. В Т-Банке накоплен огромный опыт, который позволяет сделать этот процесс более бесшовным. Мы рады делиться этим опытом с партнерами. Уверен, что наше сотрудничество в конечном счете сможет принести пользу не только конечному потребителю, но и всему рынку", – заявил Мусиенко, его слова приводит банк.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургРоссияАвтоВАЗТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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