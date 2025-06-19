https://ria.ru/20250619/svyazi-2024016656.html

Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР

Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР - РИА Новости, 19.06.2025

Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР

Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и ЮАР. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:36:00+03:00

2025-06-19T18:36:00+03:00

2025-06-19T18:47:00+03:00

юар

россия

пмэф-2025

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024017606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5e5b35dc52fee71b12ebf9df33dfa16.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и ЮАР."Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.

https://ria.ru/20250619/yuar-2023659299.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и вице-президент ЮАР начали беседу в Стрельне Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются, отметил президент. 2025-06-19T18:36 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, россия, владимир путин, в мире