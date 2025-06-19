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Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР
Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР - РИА Новости, 19.06.2025
Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР
Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и ЮАР. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:36:00+03:00
2025-06-19T18:36:00+03:00
2025-06-19T18:47:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и ЮАР."Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения", - сказал Путин на встрече с вице-премьером ЮАР Полом Машатиле.
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Путин и вице-президент ЮАР начали беседу в Стрельне
Связи между Россией и ЮАР успешно развиваются, отметил президент.
2025-06-19T18:36
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ЮАР, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, В мире
Путин отметил успешное развитие связей с ЮАР
Путин: связи между Россией и ЮАР успешно развиваются