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Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией

Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией - РИА Новости, 19.06.2025

Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией

Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:32:00+03:00

2025-06-19T17:32:00+03:00

2025-06-19T17:42:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях, заявил президент России Владимир Путин."И сегодня Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Индонезией", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, в мире