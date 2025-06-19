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Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией
Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией - РИА Новости, 19.06.2025
Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией
Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:32:00+03:00
2025-06-19T17:32:00+03:00
2025-06-19T17:42:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия с Индонезией в различных областях, заявил президент России Владимир Путин."И сегодня Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Индонезией", - сказал Путин по итогам российско-индонезийских переговоров.Президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, россия, владимир путин, прабово субианто, в мире
Индонезия, Россия, ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Прабово Субианто, В мире
Путин: Россия стремится к поступательному развитию связей с Индонезией
Путин: РФ стремится к развитию связей с Индонезией в разных областях