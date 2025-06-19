https://ria.ru/20250619/stupin-2023943760.html

В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены

В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены - РИА Новости, 19.06.2025

В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены

В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены полости рта, косметики и интердентальной продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:43:00+03:00

2025-06-19T19:43:00+03:00

2025-06-19T19:43:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В подмосковном Ступине запустят вторую очередь производства средств гигиены полости рта, косметики и интердентальной продукции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Подписи под соглашением о строительстве производственно-складского комплекса на ПМЭФ-2025 поставили губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор компании "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" ГК "Диарси" Александр Карпов. "Строительство нового производственно-складского комплекса – это еще один проект импортозамещения, общий объем инвестиций в который составит порядка 2,5 миллиарда рублей. В планах компании – развивать технологии и наращивать экспортный потенциал. Уже сейчас продукцию поставляют в страны СНГ, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Чили и во многие другие", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что проект будет реализован в течение семи лет. Подобран участок под строительство площадью пять гектаров. Запуск нового производства позволит создать для региона более 250 рабочих мест. В Подмосковье уже работает две производственные площадки ГК "Диарси". Также на базе "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" запущена линия для синтеза собственных ингредиентов. На новом производстве будут выпускать детские и взрослые зубные пасты, зубные щетки (детские/взрослые), ополаскиватели для полости рта, косметические средства, профессиональные средства (гели для укрепления зубов и гели для чувствительных зубов). Всего – более 131 миллиона единиц товара ежегодно. Кроме того, планируется синтезировать ингредиенты для изготовления своей продукции. Гендиректор "ЕВРОКОСМЕД-Ступино" Александр Карпов добавил, что компания активно наращивает обороты и видит необходимость в дальнейшем расширении производства. Учитывая положительный опыт сотрудничества с правительством Московской области и благоприятный инвестклимат региона, было принято решение о целесообразности развития новых мощностей именно в Подмосковье. Он заключил, что компания обратилась с просьбой о предоставлении еще одного земельного участка для строительства новых производственных корпусов. Планируется кратно увеличить объемы выпускаемой продукции, а также расширить мощности по синтезу высокотехнологичных ингредиентов, используемых в производстве.

https://ria.ru/20250619/ii-2023939847.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев