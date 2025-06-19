https://ria.ru/20250619/stavki-2023777427.html

В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться

В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться - РИА Новости, 19.06.2025

В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться

Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T06:56:00+03:00

2025-06-19T06:56:00+03:00

2025-06-19T06:56:00+03:00

пмэф-2025

экономика

ипотека

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959036821_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_6ad65caaf0a2cadb09456ae70e97f3ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Ставки на кредиты постепенно снижаться будут, это прямое следствие снижения ключевой ставки",- заявил он. "Но сейчас 20% (ставка ЦБ - ред.) - это не то снижение, которое существенно влияет на экономику - это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше", - отметил Ведяхин. По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. "А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования", - добавил он. "В части юридических лиц, хотя банковское кредитование сейчас стагнирует, но можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться", - считает Ведяхин. По мнению топ-менеджера, 10-15% - это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12-15% - это максимальный уровень ставки, на котором бизнесмен более-менее себя еще может чувствовать. "Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка",- добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/sberbank-2023767961.html

https://ria.ru/20250619/sberbank-2023757354.html

https://realty.ria.ru/20250617/dolja-2023339687.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)