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В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:56 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/stavki-2023777427.html
В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться
В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться - РИА Новости, 19.06.2025
В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться
Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T06:56:00+03:00
2025-06-19T06:56:00+03:00
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экономика
ипотека
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Ставки на кредиты постепенно снижаться будут, это прямое следствие снижения ключевой ставки",- заявил он. "Но сейчас 20% (ставка ЦБ - ред.) - это не то снижение, которое существенно влияет на экономику - это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше", - отметил Ведяхин. По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. "А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования", - добавил он. "В части юридических лиц, хотя банковское кредитование сейчас стагнирует, но можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться", - считает Ведяхин. По мнению топ-менеджера, 10-15% - это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12-15% - это максимальный уровень ставки, на котором бизнесмен более-менее себя еще может чувствовать. "Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка",- добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/sberbank-2023767961.html
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экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2025, Экономика, Ипотека, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Сбербанке заявили, что ставки по кредитам постепенно будут снижаться

Зампред Сбербанка Ведяхин: ставки по кредитам постепенно будут снижаться

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Ставки по кредитам постепенно будут снижаться, это прямое следствие снижения ключевой ставки, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
"Ставки на кредиты постепенно снижаться будут, это прямое следствие снижения ключевой ставки",- заявил он.
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"Но сейчас 20% (ставка ЦБ - ред.) - это не то снижение, которое существенно влияет на экономику - это скорее психологическая такая история, которая дает сигнал инвесторам, что можно готовиться к каким-то большим инвестиционным проектам и двигаться дальше", - отметил Ведяхин.
По его словам, для восстановления необеспеченного кредитования в условиях текущих регуляторных ограничений пока предпосылок нет. "А вот ипотека перестала сокращаться и перешла к небольшому росту, даже несмотря на высокие рыночные ставки и ограниченную доступность программ субсидирования", - добавил он.
"В части юридических лиц, хотя банковское кредитование сейчас стагнирует, но можно ожидать, что рост кредитования юрлиц по мере снижения ставок будет также восстанавливаться", - считает Ведяхин.
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По мнению топ-менеджера, 10-15% - это комфортный для бизнеса уровень ставки, 12-15% - это максимальный уровень ставки, на котором бизнесмен более-менее себя еще может чувствовать. "Все, что выше, конечно, это огромнейшая нагрузка",- добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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