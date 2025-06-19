https://ria.ru/20250619/stavka-2023888349.html

Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным

Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным - РИА Новости, 19.06.2025

Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным

Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:31:00+03:00

2025-06-19T13:31:00+03:00

2025-06-19T13:31:00+03:00

пмэф-2025

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россия

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это недостаточно, конечно. Ставка, тормозящая нашу экономику. И это осознанное, спланированное торможение - и (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина об этом говорила, и Минэкономразвития об этом говорило", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя позицию о том, что снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт недостаточно. "Споры о чем ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли еще притормаживать? Или нужно ускоряться? И можно ли ускоряться быстро? Или это надо делать медленно?", - добавил он.

https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html

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экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)