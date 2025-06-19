https://ria.ru/20250619/stavka-2023888349.html
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным - РИА Новости, 19.06.2025
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным
Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это недостаточно, конечно. Ставка, тормозящая нашу экономику. И это осознанное, спланированное торможение - и (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина об этом говорила, и Минэкономразвития об этом говорило", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя позицию о том, что снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт недостаточно. "Споры о чем ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли еще притормаживать? Или нужно ускоряться? И можно ли ускоряться быстро? Или это надо делать медленно?", - добавил он.
https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_52a8ee48dfacfbaaac497e0d425b905b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным
Песков: снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно