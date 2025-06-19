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Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:31 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/stavka-2023888349.html
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным - РИА Новости, 19.06.2025
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным
Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:31:00+03:00
2025-06-19T13:31:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это недостаточно, конечно. Ставка, тормозящая нашу экономику. И это осознанное, спланированное торможение - и (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина об этом говорила, и Минэкономразвития об этом говорило", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя позицию о том, что снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт недостаточно. "Споры о чем ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли еще притормаживать? Или нужно ускоряться? И можно ли ускоряться быстро? Или это надо делать медленно?", - добавил он.
https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html
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экономика, россия, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Песков назвал снижение ключевой ставки на один пункт недостаточным

Песков: снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт недостаточно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт недостаточно, сейчас это ставка, тормозящая экономику РФ, но это осознанное торможение, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это недостаточно, конечно. Ставка, тормозящая нашу экономику. И это осознанное, спланированное торможение - и (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина об этом говорила, и Минэкономразвития об этом говорило", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, комментируя позицию о том, что снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт недостаточно.
"Споры о чем ведутся: мы достаточно притормозились? Нужно ли еще притормаживать? Или нужно ускоряться? И можно ли ускоряться быстро? Или это надо делать медленно?", - добавил он.
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Госдума отклонила проект об ограничении права ЦБ повышать ключевую ставку
Вчера, 13:47
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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