https://ria.ru/20250619/stavka-2023863431.html

На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков

На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков

На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:31:00+03:00

2025-06-19T12:31:00+03:00

2025-06-19T12:45:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

пмэф-2025

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:46:3082:1780_1920x0_80_0_0_19015b185675c9b35a6016fd25201b48.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я уверен, что так или иначе пойдет речь об этом", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/stavka-2023571575.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, россия