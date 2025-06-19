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На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
12:31 19.06.2025 (обновлено: 12:45 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/stavka-2023863431.html
На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков
На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков
На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:31:00+03:00
2025-06-19T12:45:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
пмэф-2025
дмитрий песков
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я уверен, что так или иначе пойдет речь об этом", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ-2025, Дмитрий Песков, Россия
На пленарной сессии ПМЭФ могут обсудить ключевую ставку, допустил Песков

Песков: на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу могут обсудить ключевую ставку ЦБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. На пленарной сессии ПМЭФ в пятницу пойдет речь и о ключевой ставке Центробанка, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я уверен, что так или иначе пойдет речь об этом", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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