https://ria.ru/20250619/starovoyt-2023844971.html
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 19.06.2025
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург завершается, проект находится на стадии выхода из Главгосэкспертизы, сообщил министр... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:39:00+03:00
2025-06-19T11:39:00+03:00
2025-06-19T18:13:00+03:00
пмэф-2025
москва
санкт-петербург
россия
роман старовойт
главгосэкспертиза
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024010347_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_59c574802f5db1342c9b4f9639f4f5f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург завершается, проект находится на стадии выхода из Главгосэкспертизы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Сегодня у нас завершается проектирование, работают проектные институты, большие команды специалистов. Мы находимся на стадии выхода из Главгосэкспертизы", - сказал Старовойт, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего". Он поблагодарил коллег из Минстроя и государственной экспертизы. "Мы, действительно, работаем как одна команда, и тот объем материалов, который рассматривается нашими коллегами, беспрецедентный. И я уверен, что мы получим эффекты, в том числе применяя основные инженерные решения, которые сегодня есть. Ну и, конечно, это наука и кадры", - добавил министр. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250401/vyshniyvolochek-2008696014.html
https://realty.ria.ru/20250304/moskva-2002918497.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024010347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d43da7e242b64174bc5ba83d06b6b72e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, россия, роман старовойт, главгосэкспертиза, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ПМЭФ-2025, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Роман Старовойт, Главгосэкспертиза, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Старовойт рассказал о работе над проектированием ВСМ Москва — Петербург
Министр транспорта Старовойт: проектирование ВСМ Москва — Петербург завершается