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Стармер крупно опозорился на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2025
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05:37 19.06.2025 (обновлено: 16:57 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/starmer-2023772684.html
Стармер крупно опозорился на саммите G7
Стармер крупно опозорился на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2025
Стармер крупно опозорился на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:37:00+03:00
2025-06-19T16:57:00+03:00
в мире
великобритания
южная корея
канада
кир стармер
ли чжэ мен
дональд трамп
g7
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид Daily Mail."Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров", — говорится в статье.Издание отмечает, что Стармер также не смог сразу выбрать место для общей фотографии, замешкавшись и поставив корейскую сторону в неловкое положение.После инцидента премьер заявил, что у Великобритании "хорошие, прочные отношения" с Южной Кореей и Лондон хочет укрепить их еще больше в таких областях, как свободная торговля и оборона.Ли Чжэ Мён на это ответил, что Корея должна добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Великобританией.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023449742.html
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в мире, великобритания, южная корея, канада, кир стармер, ли чжэ мен, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Великобритания, Южная Корея, Канада, Кир Стармер, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, G7, Обострение отношений США и Ирана
Стармер крупно опозорился на саммите G7

DM: Стармер на саммите G7 перепутал президента Южной Кореи с переводчиком

© Кадр видео из соцсетейКир Стармер перед встречей с президентом Южной Кореи на саммите G7
Кир Стармер перед встречей с президентом Южной Кореи на саммите G7 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кир Стармер перед встречей с президентом Южной Кореи на саммите G7
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид Daily Mail.
"Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров", — говорится в статье.
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Издание отмечает, что Стармер также не смог сразу выбрать место для общей фотографии, замешкавшись и поставив корейскую сторону в неловкое положение.
После инцидента премьер заявил, что у Великобритании "хорошие, прочные отношения" с Южной Кореей и Лондон хочет укрепить их еще больше в таких областях, как свободная торговля и оборона.
Ли Чжэ Мён на это ответил, что Корея должна добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Великобританией.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.
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В миреВеликобританияЮжная КореяКанадаКир СтармерЛи Чжэ МенДональд ТрампG7Обострение отношений США и Ирана
 
 
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