https://ria.ru/20250619/starmer-2023772684.html

Стармер крупно опозорился на саммите G7

Стармер крупно опозорился на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2025

Стармер крупно опозорился на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T05:37:00+03:00

2025-06-19T05:37:00+03:00

2025-06-19T16:57:00+03:00

в мире

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кир стармер

ли чжэ мен

дональд трамп

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид Daily Mail."Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров", — говорится в статье.Издание отмечает, что Стармер также не смог сразу выбрать место для общей фотографии, замешкавшись и поставив корейскую сторону в неловкое положение.После инцидента премьер заявил, что у Великобритании "хорошие, прочные отношения" с Южной Кореей и Лондон хочет укрепить их еще больше в таких областях, как свободная торговля и оборона.Ли Чжэ Мён на это ответил, что Корея должна добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Великобританией.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.

https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023449742.html

https://ria.ru/20250615/mask-2022906150.html

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в мире, великобритания, южная корея, канада, кир стармер, ли чжэ мен, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана