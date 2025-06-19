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Стармер крупно опозорился на саммите G7
Стармер крупно опозорился на саммите G7 - РИА Новости, 19.06.2025
Стармер крупно опозорился на саммите G7
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T05:37:00+03:00
2025-06-19T05:37:00+03:00
2025-06-19T16:57:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите "Большой семерки" перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком, пишет британский таблоид Daily Mail."Премьер-министр, которому накануне пришлось щадить Дональда Трампа, когда тот уронил на пол документы по торговому соглашению, пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров", — говорится в статье.Издание отмечает, что Стармер также не смог сразу выбрать место для общей фотографии, замешкавшись и поставив корейскую сторону в неловкое положение.После инцидента премьер заявил, что у Великобритании "хорошие, прочные отношения" с Южной Кореей и Лондон хочет укрепить их еще больше в таких областях, как свободная торговля и оборона.Ли Чжэ Мён на это ответил, что Корея должна добиться прогресса в модернизации соглашения о свободной торговле с Великобританией.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.
https://ria.ru/20250618/zelenskiy-2023449742.html
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в мире, великобритания, южная корея, канада, кир стармер, ли чжэ мен, дональд трамп, g7, обострение отношений сша и ирана
В мире, Великобритания, Южная Корея, Канада, Кир Стармер, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп, G7, Обострение отношений США и Ирана
Стармер крупно опозорился на саммите G7
DM: Стармер на саммите G7 перепутал президента Южной Кореи с переводчиком