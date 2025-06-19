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Белый дом заявил о продолжении контактов с Ираном

Белый дом заявил о продолжении контактов с Ираном - РИА Новости, 19.06.2025

Белый дом заявил о продолжении контактов с Ираном

США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя возможность... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T21:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя возможность заключения ядерной сделки и будущего диалога с Тегераном. "Я могу подтвердить, что коммуникация продолжается. Как вы знаете, ранее прошло шесть раундов переговоров – как прямых, так и опосредованных", — сказала она журналистам в ходе брифинга. По её словам, потенциальная договорённость между США и Ираном подразумевает полный отказ Тегерана от обогащения урана и невозможность создания ядерного оружия. "Любая сделка обязательно должна означать, что Иран полностью отказывается от обогащения урана и утрачивает возможность достичь ядерного потенциала", — подчеркнула Левитт. Отвечая на вопрос о возможной смене власти в Иране, представитель Белого дома указала, что ключевой приоритет президента США Дональда Трампа — недопущение появления у Ирана ядерного оружия и сохранение стабильности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250619/trebovanie-2023628783.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана