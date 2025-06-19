https://ria.ru/20250619/ssha-2023892295.html

Глава AmCham рассказал о перспективном направлении сотрудничества с Россией

Глава AmCham рассказал о перспективном направлении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 19.06.2025

Глава AmCham рассказал о перспективном направлении сотрудничества с Россией

Американские технологии и компании могут сыграть позитивную роль в развитии российской экономики, заявил президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи на... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:46:00+03:00

2025-06-19T13:46:00+03:00

2025-06-19T15:41:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Американские технологии и компании могут сыграть позитивную роль в развитии российской экономики, заявил президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Американские компании, американские технологии — это вклад в развитие России. Мы считаем, что это была одна из самых выгодных возможностей: когда американский бизнес поддерживает российскую экономику. У нас отличные отношения с российским правительством, мы продолжаем сотрудничество. Все профильные министерства вовлечены в этот диалог, и мы рассчитываем на такую же поддержку и в дальнейшем", - отметил Эйджи. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, технологии, россия, сша