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Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана

Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 19.06.2025

Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт Израиля и Ирана

Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт между Израилем и Ираном, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:43:00+03:00

2025-06-19T12:43:00+03:00

2025-06-19T12:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия видит раздумья США о возможном вступлении в конфликт между Израилем и Ираном, заявил на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим раздумья Соединенных Штатов, вступать или не вступать (в конфликт - ред.), что потенциально очень опасно", - сказал он в интервью "Известиям". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/tramp-2023858972.html

https://ria.ru/20250618/mid-2023563298.html

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в мире, иран, израиль, россия, дмитрий песков, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте