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США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ssha-2023827964.html
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:07:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
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сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество "раздражителей" остаются на повестке дня. Восстановление диалога по линии Министерства иностранных дел идет очень-очень непросто. Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили это перенести, решили пока взять небольшой раунд… По всей видимости, нужно время", - сказал он РБК "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, москва, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков

Песков: США не обосновали причину переноса переговоров с Россией

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Огромное количество "раздражителей" остаются на повестке дня. Восстановление диалога по линии Министерства иностранных дел идет очень-очень непросто. Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили это перенести, решили пока взять небольшой раунд… По всей видимости, нужно время", - сказал он РБК "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин высоко ценит готовность Трампа помогать урегулированию на Украине
10:59
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАМоскваДмитрий Песков
 
 
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