https://ria.ru/20250619/ssha-2023827964.html
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:07:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
2025-06-19T11:07:00+03:00
пмэф-2025
россия
сша
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество "раздражителей" остаются на повестке дня. Восстановление диалога по линии Министерства иностранных дел идет очень-очень непросто. Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили это перенести, решили пока взять небольшой раунд… По всей видимости, нужно время", - сказал он РБК "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/putin-2023825152.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, дмитрий песков
ПМЭФ-2025, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков
США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков
Песков: США не обосновали причину переноса переговоров с Россией