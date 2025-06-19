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США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков

США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2025

США не обосновали причину переноса переговоров с Россией, заявил Песков

США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:07:00+03:00

2025-06-19T11:07:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. США не обосновали причину переноса переговоров с Россией по устранению "раздражителей", по всей видимости, нужно время, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Огромное количество "раздражителей" остаются на повестке дня. Восстановление диалога по линии Министерства иностранных дел идет очень-очень непросто. Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили это перенести, решили пока взять небольшой раунд… По всей видимости, нужно время", - сказал он РБК "на полях" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, сша, москва, дмитрий песков