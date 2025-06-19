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В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран

В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран - РИА Новости, 19.06.2025

В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран

Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:52:00+03:00

2025-06-19T03:52:00+03:00

2025-06-19T03:52:00+03:00

в мире

иран

израиль

дональд трамп

стив бэннон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон на встрече с журналистами в Вашингтоне."Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака", — сказал он.По его словам, Трампа специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение."Он (Трамп — Прим. Ред) человек сделки. В конце концов он понимает, что его подначивают", — сказал Бэннон.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20241029/bennon-1980754105.html

https://ria.ru/20221021/bennon-1825784673.html

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в мире, иран, израиль, дональд трамп, стив бэннон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте