В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
Экс-советник Трампа Бэннон: война с Ираном приведет к развалу страны
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон на встрече с журналистами в Вашингтоне.
"Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака", — сказал он.
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"Он (Трамп — Прим. Ред) человек сделки. В конце концов он понимает, что его подначивают", — сказал Бэннон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
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Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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