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В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран - РИА Новости, 19.06.2025
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03:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ssha-2023765282.html
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран - РИА Новости, 19.06.2025
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран
Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:52:00+03:00
2025-06-19T03:52:00+03:00
в мире
иран
израиль
дональд трамп
стив бэннон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон на встрече с журналистами в Вашингтоне."Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака", — сказал он.По его словам, Трампа специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение."Он (Трамп — Прим. Ред) человек сделки. В конце концов он понимает, что его подначивают", — сказал Бэннон.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20241029/bennon-1980754105.html
https://ria.ru/20221021/bennon-1825784673.html
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в мире, иран, израиль, дональд трамп, стив бэннон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Вашингтоне раскрыли ужасный сценарий, который ждет Иран

Экс-советник Трампа Бэннон: война с Ираном приведет к развалу страны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Если Дональд Трамп решится на войну с Ираном, то это может привести к повторению иракского сценария и развалу государства, заявил экс-советник президента США Стив Бэннон на встрече с журналистами в Вашингтоне.
"Мы не можем сделать это снова. Мы разорвем страну на части. Мы не можем допустить еще одного Ирака", — сказал он.
Стивен Бэннон - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Экс-советник Трампа Бэннон освобожден из тюрьмы
29 октября 2024, 17:16
По его словам, Трампа специально подталкивают к военному конфликту с Ираном, пользуясь тем, что у него кончается терпение.
"Он (Трамп — Прим. Ред) человек сделки. В конце концов он понимает, что его подначивают", — сказал Бэннон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Защита обжалует приговор экс-советнику Трампа Бэннону
21 октября 2022, 18:45
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Дональд Трамп, Илон Маск и Стив Бэннон во время встречи в Белом доме. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.08.2017
СМИ рассказали, что повлияло на положение Бэннона в Белом доме
21 августа 2017, 14:06
 
В миреИранИзраильДональд ТрампСтив БэннонВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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